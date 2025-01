Flight Risk: Mark Wahlberg pelato e psicopatico nel nuovo trailer del film di Mel Gibson

News Cinema

La Lionsgate ha diffuso il nuovo trailer di Flight Risk, il nuovo film di Mel Gibson con Mark Wahlberg e Michelle Dockery, che uscirà in America il 24 gennaio.

In America Flight Risk, nuova adrenalinica regia di Mel Gibson (stranamente mai citato cil suo nome sul trailer, ma solo coi suoi film), uscirà al cinema il 24 gennaio mentre non si conosce ancora la data in cui il film, che ha tre soli interpreti a bordo di un piccolo aereo, arriverà nei nostri cinema. A giudicare dal nuovo trailer, da poco diffuso, Gibson deve essersi divertito coi suoi attori e con questa singolare ambientazione. Eccolo.



Flight Risk: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film di Mel Gibson con Mark Wahlberg - HD

Flight Risk: il cast e la trama

Uno sceriffo scorta un testimone di giustizia a processo, dopo che l'uomo è stato accusato di connivenza con un boss mafioso, ma scopre che il pilota che li trasporta è anche un sicario mandato ad assassinare l'informatore. Dopo averlo immobilizzato, i tre sono costtetti a volare insieme, dopo aver scoperto che ci sono altri che vogliono eliminarli. In Flight Risk, Michelle Dockery è la rappresentante della legge, Topher Grace il testimone sotto tiro e un inedito, pelato e schizoide Mark Wahlberg il sicario pilota. Il film, diretto da Mel Gibson, è stato sceneggiato da Jared Rosenberg.