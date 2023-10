Five Nights at Freddy's: debutto da record nel mondo per il film Blumhouse!

News Cinema

Uscito nel weekend in America e in molti paesi del mondo, Five Nights at Freddy's, l'horror tratto da una popolare serie di videogame, ha incassato oltre 130 milioni di dollari e infranto molti record.

L'esorcista - Il credente avrà deluso le aspettative al box office della Blumhouse, ma la casa di produzione di Jason Blum si è già abbondantemente rifatta col successo record di Five Nights at Freddy's, l'horror tratto da una popolare serie di videogame, che appena uscito in America e in gran parte del mondo ha fatto registrare un incasso globale di 130.5 milioni di dollari, 78 milioni dei quali solo in patria. Da noi il film uscirà al cinema il 2 novembre e siamo molto curiosi di vederlo.

Il successo di Five Nights at Freddy's

Quello che colpisce di più nell'enorme successo di Five Nights at Freddy's è che lo stesso giorno in cui è uscito al cinema, in America, è stato reso disponibile in streaming su Peacock, un canale tra i più economici, sfatando un po' l'idea che l'uscita casalinga nuoccia a quella cinematografica. In questo caso, complice anche l'avvicinarsi di Halloween, il pubblico ha preferito vederlo al cinema, magari in compagnia, e questo è confortante. Il film è costato appena 20 milioni di dollari ed è il miglior debutto di sempre per un film Blumhouse, che a questo punto conta già i profitti, nonché in assoluto il miglior incasso per un film dell'orrore diretto da una donna (Emma Tammi) e il miglior debutto americano per il weekend di Halloween! E a questo punto Jason Blum metterà quasi sicuramente in cantiere un franchise.

Five Nights at Freddy's: la trama e il trailer

Assunto come vigilante notturno, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), inizia a lavorare per una tavola calda locale, il Freddy Fazbear's Pizza. Mentre sta svolgendo il primo turno di lavoro, Mike si rende che quella notte non sarà così facile da portare a termine. L'uomo scopre che i robot animatronici del locale non sono semplice ferraglia, ma sono vivi. La notte queste creature si animano e reclamano un tributo di sangue. Riuscirà Mike a sopravvivere per cinque notti nella tavola calda infestata?