Fiore mio, il ritorno di Cognetti sulle vette de Le otto montagne

Per il suo primo film da regista lo scrittore Paolo Cognetti torna sul suo amato Monte Rosa raccontato ne Le otto montagne con Fiore mio, presentato a Locarno, incontrando guide e scalatori e ghiacciai alle prese con il cambiamento climatico.

È un film fatto di incontri. È attraverso persone che frequentano la montagna, chi in essa ha trovato, prima che una casa, un vero e proprio “luogo del sentire”, che Paolo Cognetti ha deciso di raccontare il suo grande amore, il Monte Rosa, nel suo primo film da regista, oltre che sceneggiatore e interprete, Fiore mio. Per farlo si è fatto accompagnare dal direttore della fotografia belga, Ruben Impens, conosciuto durante le riprese de Le otto montagne (premio della giuria a Cannes), adattamento del suo romanzo vincitore nel 2017 del Premio Strega, e che per il lavoro in quel convincente viaggio fra le vette ha vinto il David di Donatello.

Impens ha raccontato come sul set della Val d’Aosta, insieme con Borghi e Marinelli, Cognetti apparisse e ogni tanto sparisse, come una figura fantasmatica. Questa volta invece ha probabilmente messo a frutto l’esperienza come consulente per quel film, oltre ai suoi studi di cinema alla Civica di Milano, per salire in cima, in quelle altezze in cui “dà il meglio di sé”, come ha ricordato un suo amico, nonché compagno di viaggio in una sequenza di Fiore mio e, soprattutto, autore della colonna sonora, Vasco Brondi, già Luci della centrale elettrica. Il film ha radunato quasi 6000 persone riunite in Piazza Grande per la prima mondiale, come pre-apertura del Locarno Film Festival 2024.

Teso e molto emozionato, anche per la presenza di tanti amici e appassionati dei suoi romanzi oltre che in generale della montagna, Paolo Cognetti ha salutato con timidezza il pubblico presente, in assenza dell’inseparabile cane Laki, fra gli interpreti del film stesso ma un po’ in là con gli anni per affrontare il viaggio da una parte all’altra delle Alpi. Fiore mio arriverà nei cinema il 25, 26 e 27 novembre, prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste.

È visceralmente la montagna il tema più caro alla produzione di Cognetti, in racconti, libri, incontri ma anche nel documentario Sogni di Grande Nord diretto da Dario Acocella, in cui seguiva come protagonista e guida le tracce del Christopher McCandless di Into the Wild nei remoti scenari dell’Alaska. Questa volta il viaggio di Paolo Cognetti non pone distanza, anche geografica, e proprio nelle sue montagne invita lo spettatore a un viaggio intimo, introspettivo, che sa di diario dell’anima alle prese con il Monte Rosa, con le sue ricchezze e le sue debolezze, su tutte la mancanza d’acqua recente e la lotta dei suoi ghiacciai contro il cambiamento climatico.

A chiudere il viaggio la presenza preziosa del cantautore Vasco Brondi, amico fraterno di Cognetti e in questa occasione, per la prima volta, al lavoro su un’intera colonna sonora. Per il film, oltre alle musiche originali, Brondi ha scritto e interpretato una nuova canzone, Ascoltare gli alberi, che chiud il documentario. Fiore mio, la traccia presente nel finale del film e che ne ha ispirato il titolo, è invece da tempo una delle canzoni più popolari di Andrea Laszlo De Simone, cantautore e musicista torinese che si sta facendo valere in Francia, dove ha vinto recentemente (primo italiano) il Premio César 2024 per la colonna sonora de The Animal Kingdom di Thomas Cailley.

Fiore mio si giova di un lavoro rigoroso con cui Cognetti si mette quasi in disparte, evita un’invadente voce fuori campo, e rende onore con grande rispetto e sincero amore alla Montagna e ai suoi abitanti più fedeli, sacerdoti della sua peculiarità selvaggia di luogo capriccioso e silenzioso, capace di cambiare completamente nel corso dell’anno in case al ciclo delle stagioni.