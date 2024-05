Fino alla fine: il nuovo film di Gabriele Muccino esce il 31 ottobre ed è un mix di passione e adrenalina

News Cinema

La nuova regia di Gabriele Muccino, intitolata Fino alla fine, ha finalmente una data di uscita: il 31 ottobre. Il film mescola il thriller alla love-story e ha come protagonista Elena Kampouris, affiancata, fra gli altri, da Lorenzo Richelmy e Saul Nanni.

Si intitola Fino alla fine il nuovo film di Gabriele Muccino e arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre, quindi nel giorno di Halloween, distribuito da 01 Distribution. Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler ed Ela Film, è interpretato da attori sia italiani che internazionali e, a quanto si dice, mescola abilmente passione e adrenalina.

Fino alla fine: cast, location, tono

Fino alla fine è ambientato a Palermo e si svolge in 24 ore, tempo nel quale una ragazza di nome Sophie, che ha il volto di Elena Kampouris, scoprirà che la vita altro non è se non la conseguenza delle scelte che facciamo. Nel film, che è a metà tra la love-story e il thriller, recitano inoltre: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.

Fino alla fine: la trama

Fino alla fine è sceneggiato dallo stesso Gabriele Muccino, che ha voluto come collaboratore Paolo Costella. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Fino alla fine racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent'anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull'orlo del baratro, trasformando una semplice storia d'amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

Fino alla fine: il poster del film

Di Fino alla fine è appena arrivato il manifesto ufficiale, che unisce il bianco e nero ai colori, che sono il rosso del titolo e della frase di lancio, il color carne del viso e del collo della protagonista, il biondo cenere dei capelli e l'azzurro degli occhi. Agli angoli del poster, in un bianco e nero, ecco Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Francesco Garilli. Di Elena Elena Kampouris, attrice newyorkese, dobbiamo dire che ha interpretato la figlia dei personaggi di Nia Vardalos e John Corbett ne Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 e ll mio grosso grasso matrimonio greco 3. Ha esordito in Un giorno come tanti di Jason Reitman, che l'ha diretta anche in Men, Women & Children. Nel suo curriculum anche Prima di domani e le serie tv American Odyssey, Sacred Lies e Jupiter's Legacy.