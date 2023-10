Finestkind, il trailer del film con Tommy Lee Jones, Ben Foster e Jenna Ortega

News Cinema

Debutta in streaming su Paramount+ in dicembre (almeno negli USA) questo nuovo film scritto e diretto da Brian Helgeland, che parla di famiglia, crimine e amore sullo sfondo del mondo della pesca commerciale.

Tra i sottogeneri di film che sono di nicchia ma con un gruppo di solidi estimatori ci sono anche quelli ambientati a bordo di barche da pesca, o che ruotano comunque attorno a quel mondo. Quei film che sono, in qualche modo, il corrispettivo di programmi televisivi come Deadliest Catch o Lupi di mare.

Gli estimatori del sottogenere, così come quelli del crime in generale, dovrebbero allora fare attenzione al trailer del film che vi presentiamo qui di seguito, che si intitola Finestkind (dal nome della barca a suo modo protagonista della vicenda) e che debutterà a dicembre in streaming su Paramount+, almeno negli USA.

Presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, agli inizi dello scorse settembre, Finestking è il nuovo film da regista di Brian Helgeland, noto soprattutto come sceneggiatore (suoi i copioni di film come L.A. Confidential, Mystic River, Man on Fire e Green Zone, per citare qualche titolo), ma anche regista (Il destino di un cavaliere e Legend forse i suoi più noti).

Qui Helgeland racconta la storia di famiglia, debiti e droga, molto maschile ma con l'innesto di una immancabile femme fatale. Questa la trama ufficiale di Finestkind:

Finestkind racconta la storia di due fratelli cresciuti in mondi diversi che si riuniscono da adulti nel corso di un'estate fatale. Ambientata sullo sfondo del mondo della pesca commerciale, la storia prende una svolta drastica le circostanze costringono i fratelli, bisognosi di denaro, a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il cammino, una giovane donna si troverà pericolosamente coinvolta in questa vicenda. Per risolverla, saranno necessari dei sacrifici, e i legami tra fratelli, amici, amanti e un padre e suo figlio saranno messi a dura prova.