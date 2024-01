Finalmente l'alba: ecco il trailer del film di Saverio Costanzo presentato in concorso a Venezia

News Cinema

Al cinema dal 14 febbraio con 01 Distribution in nuovo film del regista, che conta su un cast internazionale composto da Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe. Ecco trailer e trama di Finalmente l'alba.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2023, arriva nei cinema di tutta Italia dal 14 febbraio, con 01 Distribution, il nuovo film di Saverio Costanzo, che si intitola Finalmente l'alba.

Ambientato negli anni Cinquanta, visti come Età dell'Oro del cinema italiano, il film è stato scritto dallo stesso regista e, attraverso le vicende di una giovane donna che vive momenti magici e inattesi a Cinecittà, è un atto d'amore nei confronti della magia della Settima Arte, ma anche un racconto di formazione che passa per la ricostruzione di casi di cronaca nera realmente avvenuti, come quello della morte di Wilma Montesi.

Questa la sua stringata trama ufficiale:

Finalmente l’alba è il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa che, nella Cinecittá degli anni Cinquanta, diventa la protagonista di ore per lei memorabili.

Una notte che da ragazza la trasformerà in donna.