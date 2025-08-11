Final Destination 7 in fase di sviluppo: coinvolgerà la co-sceneggiatrice di Bloodlines

News Cinema

La morte non va in vacanza a quanto pare: secondo quanto riferito, Final Destination proseguirà con un settimo film.

Final Destination non si ferma. Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico di recente con Final Destination Bloodlines, il franchise ha intenzione di proporre una nuova avventura sul grande schermo. Secondo quanto riferito da Variety, un settimo film è attualmente in fase di lavorazione e sarà la co-sceneggiatrice di Bloodlines Lori Evans Taylor ad occuparsi ancora una volta della storia.

Final Destination 7 è realtà: tutto quello che sappiamo finora del prossimo film del franchise

In piedi da ben 25 anni, la saga horror è tornata di recente sul grande schermo con Bloodlines e, dopo un incasso globale di 286 milioni di dollari, gli Studios hanno dato il via libera ad un settimo capitolo che coinvolgerà tra i produttori ancora una volta Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich tra Warner Bros. e New Line. Warren Zide figurerà come produttore esecutivo. Non è chiaro chi si occuperà della regia: Zach Lipovsky e Adam Stein riprenderanno il loro ruolo?