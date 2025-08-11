TGCom24
News Cinema

Final Destination 7 in fase di sviluppo: coinvolgerà la co-sceneggiatrice di Bloodlines

Cristina Migliaccio

La morte non va in vacanza a quanto pare: secondo quanto riferito, Final Destination proseguirà con un settimo film.

Final Destination 7 in fase di sviluppo: coinvolgerà la co-sceneggiatrice di Bloodlines

Final Destination non si ferma. Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico di recente con Final Destination Bloodlines, il franchise ha intenzione di proporre una nuova avventura sul grande schermo. Secondo quanto riferito da Variety, un settimo film è attualmente in fase di lavorazione e sarà la co-sceneggiatrice di Bloodlines Lori Evans Taylor ad occuparsi ancora una volta della storia.

Final Destination 7 è realtà: tutto quello che sappiamo finora del prossimo film del franchise

In piedi da ben 25 anni, la saga horror è tornata di recente sul grande schermo con Bloodlines e, dopo un incasso globale di 286 milioni di dollari, gli Studios hanno dato il via libera ad un settimo capitolo che coinvolgerà tra i produttori ancora una volta Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich tra Warner Bros. e New Line. Warren Zide figurerà come produttore esecutivo. Non è chiaro chi si occuperà della regia: Zach Lipovsky e Adam Stein riprenderanno il loro ruolo?

Bloodlines ha riportato il franchise al cinema dopo 14 anni di pausa, fungendo più da prequel parziale, poiché ha rievocato un incidente del 1969. In genere ogni film della saga horror inizia con qualcuno che prevede un evento che causerà un enorme numero di vittime e tentare di salvarle. Bloodlines, a detta di Craig Perry, ha regalato al franchise una nuova opportunità come ha spiegato a Deadline: “Questa è una delle cose che Jon Watts, proponendo l'idea di partire dagli anni '60 e fare un salto in avanti di 50 anni, ci ha liberato creativamente, permettendoci di esplorare molti luoghi diversi nel tempo e di creare connessioni che altrimenti non avremmo potuto fare. E credo che questa espansione, questa sorta di visione satellitare del piano, ci offrirà l'opportunità in futuro di avere morti ancora più interessanti e creative per i fan. Ecco perché questo franchise è stranamente evergreen, perché non abbiamo necessariamente personaggi ricorrenti, quindi puoi passare da un personaggio all'altro. E il punto è che è facile identificarsi, che si trovano in ambienti e situazioni in cui potresti ritrovarti”. In merito al settimo film, non è stato ancora rivelato chi guiderà il cast né quale sarà la trama.

