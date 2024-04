Filming Italy Sardegna Festival 2024: Ambra Angiolini madrina della settima edizione, in programma dal 20 al 23 giugno

News Cinema

La settima edizione di Filming Italy Sardegna Festival avrà come madrina Ambra Angiolini e si svolgerà dal 20 al 23 giugno. A dirigerlo sempre Tiziana Rocca, che promette grossi nomi, anteprime e masterclass.

Si terrà, a Cagliari e al Forte Village, dal 20 al 23 giugno, la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che è diretto da Tiziana Rocca e che anche quest'anno si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e con la collaborazione di Forte Village. La manifestazione, di cui comingsoon.it ha seguito svariate edizioni, è unica nel suo genere perché ha legato (e lega) per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell'entertainment VOD e televisivo.

Filming Italy Sardegna Festival 2024: cosa sappiamo della settima edizione?

La madrina dell'edizione 2024 del Sardegna Filming Italy sarà Ambra Angiolini, che oltre ad essere un'attrice molto richiesta, è stata per due anni giudice del talent show canoro X Factor. Ambra ha esordito davanti alla macchina da presa nel 2007 con Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e da allora non si è più fermata. Proprio grazie a Saturno Contro ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Ancora non sappiamo i nomi degli ospiti italiani e internazionali che saranno al Festival, ma di certo si tratterà di personaggi importanti, com'è accaduto per le passate edizioni. Soltanto lo scorso anno, si sono raccontati ai giornalisti Christopher Walken, Laura Dern, Dominic West, Isabelle Huppert, Emile Hirsh, Francesca Chillemi, Matteo Garrone. Riguardo a questo e a proposito del programma della settima edizione, Tiziana Rocca ha dichiarato:

Per questi cinque giorni frenetici, stiamo selezionando un ricercatissimo parterre di ospiti - tra attori, registi ma anche produttori - che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e stiamo definendo una lista che vanterà più di 50 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al Festival in anteprima assoluta. E poi non mancheranno naturalmente i panel, i webinar e le masterclass con i giovani studenti delle tante scuole e università appartenenti a tutto il territorio italiano e che faranno parte dell’Academy Cinema. Questa settima edizione sarà ancora più ricca di proiezioni, di incontri e di presentazioni di film e serie televisive.

Del Filming Italy Sardegna Festival si parlerà al prossimo Festival di Cannes. A quel punto saremo in grado di darvi molte più informazioni.