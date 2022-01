Fight Club: Chuck Palahniuk commenta la versione cinese del film e parla della censura dei suoi libri

News Cinema

Il romanziere Chuck Palahniuk spiega perché il finale della versione cinese censurata di Fight Club è paradossalmente più vicino a quello del suo romanzo e parla dei suoi rapporti con la censura.

Ci chiedevamo ieri come avrebbero reagito David Fincher e Chuck Palahniuk alla notizia della censura cinese di Fight Club, che cambia - in modo decisamente pro-establishment - il finale del film. Le reazioni del regista non sono ancora pervenute ma quelle dello scrittore sì e sono, per certi versi, sorprendenti e illuminanti.

Chuck Palahniuk sul finale di Fight Club censurato in Cina

Nel finale del film (SPOILER) il narratore (Edward Norton) uccideva il suo alter ego Tyler Durden (Brad Pitt) e poi osservava col personaggio di Helena Bonham Carter gli edifici che esplodevano, dando il via alla distruzione della società consumista. Dal momento che secondo la censura cinese i criminali vanno puniti e lo status quo restaurato, questo finale è stato tagliato e sostituito da un cartello con la scritta che la polizia aveva arrestato i criminali e sventato il piano, mentre Tyler Durden (che non esiste, nella realtà) era stato mandato in un ospedale psichiatrico e dimesso nel 2012.



Palahniuk, che ha scritto i personaggi e la storia originale (modificata nel film) ha scritto nella sua newsletter:

"Avete visto questa stronzata? È SUPER meraviglioso! Tutti hanno un happy ending in Cina!". E ha continuato: Tyler e la banda sono stati tutti arrestati. Lui è andato a processo e mandato in un ospedale psichiatrico. Fantastico. Non avevo idea! La giustizia vince sempre. Non è mai esploso niente. Fine".

In una successiva intervista concessa a TMZ, Palahniuk ha spiegato che paradossalmente la versione cinese è più simile al suo romanzo, anche se il piano del narratore fallisce non a causa della lungimiranza delle autorità, ma perché le sue bombe non esplodono. Il narratore si spara alla testa e si risveglia in un ospedale psichiatrico pensando di essere arrivato in paradiso:

"L'ironia è che il modo in cui i cinesi l'hanno cambiato finisce per allinearsi quasi esattamente al finale del libro, diverso da quello di Fincher, che è più visivamente spettacolare. Quindi, in un certo senso, i Cinesi hanno riportato un po' il film vicino al libro". Comunque, ha aggiunto lo scrittore, lo fa sorridere la rabbia del pubblico americano nei confronti di questa cosa, visto che i suoi libri sono proibiti in molti Stati americani:



Quello che trovo davvero interessante è che i miei libri sono in gran parte proibiti in America. Il sistema carcerario americano si rifiuta di tenere i miei libri nelle sue biblioteche, molte scuole pubbliche e quasi tutte quelle private si rifiutano di tenerli. Ma c'è un problema perché la Cina cambia il finale di un film? Da tantissimo tempo ho a che fare con la censura dei miei libri.

Dopo tutto, conclude, "Un sacco di miei editori oltreoceano hanno cambiato la fine del libro così da farla corrispondere a quella del film. Quindi sono 25 anni che ho a che fare con questo tipo di revisione":