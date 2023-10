News Cinema

Fight Club amato dall'estrema destra? David Fincher: "Non so come aiutarli!"

di Domenico Misciagna 31 ottobre 2023 3

Il Tyler Durden di Fight Club è un mito per l'estrema destra, americana e non: David Fincher non se ne sente responsabile. "Non so proprio come aiutarli se non hanno capito il film."