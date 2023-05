Festival di Venezia 2023 - Caterina Murino sarà la madrina dell'80ª edizione

News Cinema

Mancano circa quattro mesi alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ma alcuni dettagli del Festival sono stati già rivelati. Dopo aver scoperto i nomi dei Presidenti di Giuria, in queste ore è stato infatti annunciato che Caterina Murino sarà la Madrina della kermesse. Spetterà quindi all'attrice di origini sarde presentare la cerimonia di inaugurazione dal palco dalla Sala Grande - prevista il 30 agosto - e guidare la serata di premiazione del 9 settembre.

Caterina Murino - Una carriera spesa fra piccoli progetti e produzioni internazionali

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial di alcune campagne pubblicitarie, Caterina Murino debutta sul piccolo schermo con il film TV Le ragazze di Miss Italia (2002), ultima fatica di Dino Risi. Al cinema appare invece per la prima volta in Nowhere, lungometraggio diretto dallo scrittore Luis Sepúlveda. Nel 2004 inizia invece a lavorare in Francia, dove successivamente otterrà molti ingaggi, nel film Il bandito corso, al fianco di Christian Clavier e Jean Reno. Il successo internazionale arriva però con il ruolo della Bond girl Solange in Casino Royale di Martin Campbell, primo capitolo della saga con Daniel Craig protagonista.

Nel 2008 Caterina Murino prende poi parte a Il seme della discordia di Pappi Corsicato, presentato alla 65ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel frattempo, continua la sua carriera fra la Francia e il Canada, tornando a collaborare con Jean Reno in Antigang - Nell'ombra del crimine. Attiva a cinema e in televisione, è fra i protagonisti di una serie per la BBC, Le inchieste dell'ispettore Zen con Rufus Sewell, ambientata a Roma. Nel 2016 torna poi in Italia, per recitare nell'ultimo lavoro dal regista di inchieste Renzo Martinelli, Ustica. Fra i suoi ultimi progetti figurano Se sono rose di Leonardo Pieraccioni - in cui recita al fianco di un cast al femminile composto da Elena Cucci, Michela Andreozzi, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession ed Antonia Truppo - e il film Netflix Mio fratello, mia sorella, con Claudia Pandolfi ed Alessandro Preziosi. Entro la fine del mese dovrebbero poi partire le riprese di The Opera, diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. Nel cast, oltre a Caterina Murino, troviamo Vincent Cassel e Rossy De Palma, musa di Pedro Almodóvar. Come accennato, nei giorni scorsi sono stati poi annunciati i tre Presidenti di Giuria, Damien Chazelle - Giuria Internazionale -, Alice Diop - Premio Venezia Opera Prima - e Jonas Carpignano - sezione Orizzonti.