Festival di Venezia 2020: il programma completo della 77 Mostra del Cinema

News Cinema

Annunciati questa mattina in conferenza stampa i film che andranno a comporre Concorso, Orizzonti, Fuori Concorso, Biennale College e Venezia Virtual Reality.

In diretta da Ca’ Giustinian, a Venezia, il Presidente della Biennale Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera hanno presentato il programma della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 2 al 12 settembre prossimi.

"Non siamo contenti di essere i primi, a tornare," ha detto Cicutto parlando del fatto che Venezia è il primo grande Festival internazionale a tornare in presenza dall'inizio della pandemia globale di Covid-19. "Avremmo preferito che tutto fosse stato come sempre, e che quel che è accaduto non fosse accaduto. Ma," ha aggiunto" siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, per garantire lo svolgimento della Mostra di quest'anno e di farlo avvenire in condizioni di sicurezza per chi ci sarà. C'è stato un grande sforzo per far sì che tutte le Mostre della Biennale di quest'anno si svogessero in presenza, perché rifiutiamo categoricamente l'online al 100%. La Biennale è sempre più casa a Venezia di tutte le arti moderne."

"Il cuore della Mostra è salvo," ha esordito Barbera. "È una Mostra forse leggermente in minore in termini di numeri, ma il suo cuore è salvo. Presentiamo 62 film più 15 cortometraggi, che rappresentano 50 paesi di tutto il mondo, anche da quelli ancora provati dalla pandemia: la Mostra si conferma come una vetrina della produzione migliore del cinema mondiale."

"Il numero di film italiani analogo a quelli dello scorso anno," ha aggiunto Barbera, "ma selezione è di grande qualità: pensiamo sia un buon segno, che dimostra come il nostro cinema stia attraversando un periodo felice per la capacità di rinnovarsi e superare i modelli narrativi dal passato."

Forse per rispondere alle polemiche che lo hanno travolto lo scorso anno, Barbera ha poi voluto specificare che "i film in selezione diretti da donne sono stati il 22,4% del totale, che sono indubbiamente ancora molto pochi. Tra quelli che abbiamo invitato, i film diretti da donne sono il 28,1%, il 3,1 in più rispetto allo scorso anno, ma sottolineo che 8 titoli dei 18 film del Concorso di Venezia 77 sono diretti da donne, e sono stati tutti scelti in base a criteri di qualità e non in base a protocolli di genere."

Ecco il programma completo del Festival di Venezia 2020

Venezia 77 - Concorso

IN BETWEEN DYING

di HILAL BAYDAROV

con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva, Murvat Abdulazizov, Kamran Huseynov, Samir Abbasov / Azerbaijan, USA / 88’



LE SORELLE MACALUSO

di EMMA DANTE

con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro / Italia / 94’



THE WORLD TO COME

di MONA FASTVOLD

con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck / USA / 98’



NUEVO ORDEN

di MICHEL FRANCO

con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Eligio Meléndez / Messico, Francia / 88’



AMANTS (LOVERS)

di NICOLE GARCIA

con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel / Francia / 102’



LAILA IN HAIFA

di AMOS GITAI

con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi, Naama Preis, Tsahi Halevi, Makram J. Khoury / Israele, Francia / 99’



DOROGIE TOVARISCHI (DEAR COMRADES)

di ANDREI KONCHALOVSKY

con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish / Russia / 116’



SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY)

di KIYOSHI KUROSAWA

con Yu Aoi, Issey Takahashi / Giappone / 116’



KHORSHID (SUN CHILDREN)

di MAJID MAJIDI

con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi Fard, Shamila Shirzad / Iran / 99’



PIECES OF A WOMAN

di KORNÉL MUNDRUCZÓ

con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Jimmie Fails, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie / Canada, Ungheria / 115’



MISS MARX

di SUSANNA NICCHIARELLI

con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Oliver Chris, Philip Gröning / Italia, Belgio / 107’



PADRENOSTRO

di CLAUDIO NOCE

con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi / Italia / 120’



NOTTURNO

di GIANFRANCO ROSI Italia, Francia, Germania / 100’



ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN)

di MAŁGORZATA SZUMOWSKA, coregia: MICHAŁ ENGLERT

con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra / Polonia, Germania / 113’



THE DISCIPLE

di CHAITANYA TAMHANE

con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave, Kiran Yadnyopavit / India / 127’



UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD)

di JULIA VON HEINZ

con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Lust / Germania, Francia / 101’



QUO VADIS, AIDA?

di JASMILA ZBANIC

con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Boris Isaković / Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia / 101’



NOMADLAND

di CHLOÉ ZHAO

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells / USA / 108’

Fuori Concorso

Fiction

LACCI – FILM D’APERTURA

di DANIELE LUCHETTI

con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi / Italia / 100’



LASCIAMI ANDARE – FILM DI CHIUSURA

di STEFANO MORDINI

con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella / Italia / 98’



MANDIBULES

di QUENTIN DUPIEUX

con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis, Coralie Russier / Francia, Belgio / 77’



DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE)

di ANN HUI

con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng, Ning Chang, Wei Fan, Isabella Leong / Cina / 144’



ASSANDIRA

di SALVATORE MEREU

con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti / Italia / 126’



THE DUKE

di ROGER MICHELL

con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode, Anna Maxwell Martin / UK / 96’



NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE)

di PARK HOON-JUNG

con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha, Ki-young Lee, Ho-san Park / Corea del Sud / 131’



MOSQUITO STATE

di FILIP JAN RYMSZA

con Beau Knapp, Charlotte Vega, Jack Kesy, Olivier Martinez / Polonia / 100’

Non fiction

SPORTIN’ LIFE

di ABEL FERRARA

con Abel Ferrara, Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara, Paul Hipp, Joe Delia / Italia / 65’



CRAZY, NOT INSANE

di ALEX GIBNEY

USA / 118’



GRETA

di NATHAN GROSSMAN

con Greta Thunberg / Svezia / 97’



SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS

di LUCA GUADAGNINO

Italia / 120’



FINAL ACCOUNT

di LUKE HOLLAND UK / 90‘



LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA

di GIUSEPPE PEDERSOLI

Italia / 83’



MOLECOLE – FILM DI PREAPERTURA

di ANDREA SEGRE

Italia / 68’



NARCISO EM FÉRIAS

di RENATO TERRA, RICARDO CALIL

con Caetano Veloso / Brasile / 84 ’



PAOLO CONTE, VIA CON ME

di GIORGIO VERDELLI

con Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini, Francesco De Gregori, Patrice Leconte / Italia / 100’



HOPPER/WELLES

di ORSON WELLES

con Dennis Hopper, Orson Welles

USA / 130’



CITY HALL

di FREDERICK WISEMAN

USA / 272’

Proiezioni speciali

30 MONEDAS – EPISODIO 1

di ÁLEX DE LA IGLESIA

con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo / Spagna / 78’



PRINCESSE EUROPE

di CAMILLE LOTTEAU

con Bernard-Henri Lévy / Francia / 108’ in collaborazione con il Comune di Venezia



OMELIA CONTADINA

di ALICE ROHRWACHER, JR

con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano, Emanuele La Barbera, Elisa Cortese, i contadini dell’Altopiano dell’Alfina / Italia, Francia / 9’

Orizzonti

MILA (APPLES) – FILM DI APERTURA

di CHRISTOS NIKOU

con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili / Grecia, Polonia, Slovenia / 90’



LA TROISIÈME GUERRE

di GIOVANNI ALOI

con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti / Francia / 92’



MEEL PATTHAR (MILESTONE)

di IVAN AYR

con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran / India / 98’



DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND)

di AHMAD BAHRAMI

con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang, Mahdieh Nassaj, Touraj Alvand / Iran / 102’



THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

di KAOUTHER BEN HANIA

con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen de Bouw, Darina Al Joundi, Christian Vadim / Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia / 140’



I PREDATORI

di PIETRO CASTELLITTO

con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli / Italia / 109’



MAINSTREAM

di GIA COPPOLA

con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman / USA / 94’



LAHI, HAYOP (GENUS PAN)

di LAV DIAZ

con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef, Hazel Orencio, Joel Saracho, Noel Sto. Domingo / Filippine / 150’



ZANKA CONTACT

di ISMAËL EL IRAKI

con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey, Abderrahmane Oubihem, Mourad Zaoui / Francia, Marocco, Belgio / 125’



LA NUIT DES ROIS

di PHILIPPE LACÔTE

con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille, Abdoul Karim Konaté / Costa d’Avorio, Francia, Canada / 92’



THE FURNACE

di RODERICK MACKAY

con Ahmed Malek, David Wenham / Australia / 116’



JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME)

di SHAHRAM MOKRI

con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani, Mohammad Sareban, Adel Yaraghi, Mahmoud Behraznia / Iran / 139’



GAZA MON AMOUR

di TARZAN NASSER, ARAB NASSER

con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi, George Iskandar, Hitham Al Omai, Manal Awad / Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar / 87’



SELVA TRÁGICA

di YULENE OLAIZOLA

con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool, Lázaro Gabino Rodríguez, Eligio Meléndez / Messico, Francia, Colombia / 96’



GUERRA E PACE

di MARTINA PARENTI, MASSIMO D'ANOLFI Italia, Svizzera / 128’



NOWHERE SPECIAL

di UBERTO PASOLINI

con James Norton, Daniel Lamont / Italia, Romania, UK / 96’



LISTEN

di ANA ROCHA DE SOUSA

con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia, Maisie Sly, Kiran Sonia Sawar, James Felner / UK, Portogallo / 73’



BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME)

di WANG JING

con Bai Ke, Miao Miao, Song Wenzhang, Fu Kesi, Jia Zhangke, Qin Hailu, Song Yang / Cina / 114’



ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT)

di ADILKHAN YERZHANOV

con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi, Yerzhan Zhamankulov, Yerken Gubashev, Nurbek Mukushev / Kazakistan, Francia / 90’

Orizzonti - concorso cortometraggi

NATTÅGET (THE NIGHT TRAIN)

di JERRY CARLSSON

con Erik Nilsson, Khalil Ben Gharbia / Svezia / 15’



THE SHIFT

di LAURA CARREIRA

con Anna Russell-Martin / UK, Portogallo / 9’



WORKSHOP

di JUDAH FINNIGAN

con Elizabeth Winders, TJ Snow, Richard Crouchley, Danielle Meldrum, Rasmus Wessman, Zechariah Julius-Donnelly / Nuova Zelanda / 16’



SOGNI AL CAMPO

di MAGDA GUIDI animazione / Francia, Italia / 9’



WAS WAHRSCHEINLICH PASSIERT WÄRE, WÄRE ICH NICHT ZUHAUSE (WHAT PROBABLY WOULD HAVE HAPPENED, IF I HADN’T STAYED AT HOME)

di WILLY HANS

con Anne Rohde, Hauke Heumann, Victoria Schulz, Felix Maria Zeppenfeld, Rabea Schubert, Anthoula Bourna/ Germania / 21’



DAS SPIEL (THE GAME)

di ROMAN HODEL Svizzera / 17’



MIEGAMASIS RAJONAS (PLACES)

di VYTAUTAS KATKUS

con Vygantas Bachmackij, Karolis Kasperavicius, Vismante Ruzgaite, Emilija Ruzgaite, Aiste Zavotkaite / Lituania / 13’



ANITA

di SUSHMA KHADEPAUN

con Aditi Vasudev, Mitra Gadhvi, Sanjivani Sathe, Nikhil Dave, Bhakti Maniar, Deep Seth / India, USA / 17’



À FLEUR DE PEAU

di MERIEM MESRAOUA

con Amina Hilal, Salima Abada, Mohammed Benameur, Hayem Delfi / Francia, Qatar, Algeria / 15’



ENTRE TÚ Y MILAGROS

di MARIANA SAFFON

con Sofía Paz, Marcela Mar, Maria Fernanda Giraldo, Olga Cecilia Tablorda Vélez, Pedro Fernandez, Jimi Alejandro Jaramillo / Colombia / 20’



BEING MY MOM

di JASMINE TRINCA

con Alba Rohrwacher, Maayane Conti / Italia / 12’



MÂY NHU’NG KHÔNG MU’A (LIVE IN CLOUD CUCKOO LAND)

di NGHIA VU MINH

con Giang Le Binh, Huong Phung, Vy Vu Chau Khanh, Trung Tran / Vietnam, Corea del Sud / 19’

Orizzonti - cortometraggi fuori concorso

SÌ

di LUCA FERRI Italia / 19’



THE RETURN OF TRAGEDY

di BERTRAND MANDICO

con David Patrick Kelly, Elina Löwensohn, Juliana Francis, Peter McCabe, Oleg Dubson, Thomas Jay Ryan / Francia / 24’

Biennale College – Cinema

EL ARTE DE VOLVER

di PEDRO COLLANTES, produttore: DANIEL REMÓN

con Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García-Jonsson, Mireia Oriol, Luka Peros, Lucía Juárez / Spagna / 91‘

FUCKING WITH NOBODY

di HANNALEENA HAURU, produttrice: EMILIA HAUKKA

con Hannaleena Hauru, Lasse Poser, Samuel Kujala, Pietu Wikström, Sara Melleri, Hanna- Kaisa Tiainen / Finlandia / 95‘

Biennale College Cinema – Virtual Reality

VAJONT

di IOLANDA DI BONAVENTURA, produttore: SAVERIO TRAPASSO

Venezia Classici

CRONACA DI UN AMORE

di Michelangelo ANTONIONI (Italia, 1950, B/N)

restauro: Cineteca di Bologna



CLAUDINE

di John BERRY (USA, 1974, colore)

restauro: Twentieth Century Studios/Disney



DEN MUSO (THE YOUNG GIRL)

di Souleymane CISSÉ (Mali, 1975, colore)

restauro: Cinémathèque Française



UTÓSZEZON (LATE SEASON)

di Zoltán FÁBRI (Ungheria, 1966, B/N)

restauro: Hungarian National Film Archive



SEDOTTA E ABBANDONATA

di Pietro GERMI (Italia, 1964, B/N)

restauro: Cineteca di Bologna



LA ÚLTIMA CENA (THE LAST SUPPER)

di Tomás GUTIÉRREZ ALEA (Cuba, 1976, colore)

restauro: Academy of Motion Picture Arts and Sciences Film Archive con la collaborazione della Cineteca di Cuba



FUKUSHÛ SURU WA WARE NI ARI (VENGEANCE IS MINE)

di Shôhei IMAMURA (Giappone, 1979, colore)

restauro: Shochiku



MUHOMATSU NO ISSHO (THE RICKSHAW MAN)

di Hiroshi INAGAKI (Giappone, 1943, B/N)

restauro: Film Foundation/Kadokawa



YOU ONLY LIVE ONCE

di Fritz LANG (USA, 1937, B/N)

restauro: StudioCanal



SERPICO

di Sidney LUMET (USA, 1973, colore)

restauro: StudioCanal



LE CERCLE ROUGE

di Jean-Pierre MELVILLE (Francia, 1970, colore)

restauro: StudioCanal



NEOKONCHENNAYA PYESA DLYA MEKHANICHESKOGO PIANINO (UNFINISHED PIECE FOR THE PLAYER PIANO)

di Nikita MIKHALKOV (Unione Sovietica, 1977, colore)

restauro: Mosfilm



GOODFELLAS

di Martin SCORSESE (USA, 1990, colore)

restauro: Warner Bros.