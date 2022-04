Festival di Cannes 2022: Valeria Golino presidente di giuria del Certain Regard

News Cinema

Sarà la regista e attrice italiana Valeria Golino a presiedere la giuria della prestigiosa sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2022. Tutti gli altri giurati.

Sarà Valeria Golino, ancora una donna dopo Andrea Arnold lo scorso anno, a presiedere la giuria di Un Certain Regard nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2022. Attrice, ma anche regista e produttrice molto amata anche all'estero e dal festival. Insieme a lei ci saranno altri quattro giurati: l'attrice polacca Joanna Kulig (Ida, Cold War), l'attore venezuelano Edgar Ramirez, la regista americana Debra Granik e l'attore francese Benjamin Biolay.

Spetterà a loro assegnare il palmares della sezione dedicata al "giovane cinema, d'autore e di scoperta". Quest'anno saranno 20 le opere in gara, tra cui 8 opere prime e 9 diretti da autrici. Lo scorso anno il Premio Un Certain Regard è andato a Unclenching the Fists della russa Kira Kovalenko.