Festival di Cannes 2022: Mia Hansen-Løve in prima fila in una Quinzaine des réalisateurs francese e al femminile

11 autrici su 24 in totale, ben 18 opere prime, sarà un’edizione 2022 della Quinzaine des réalisateurs fresca e piena di nuovi volti, senza italiani, con la solita quota francese predominante e star come Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos.

Il programma del Festival di Cannes si completa, in attesa dei consueti annunci ormai non più a sorpresa, con la presentazione della Quinzaine des réalisateurs, che si svolgerà dal 18 al 27 maggio prossimi. Come sappiamo, sarà il film francese di Pietro Marcello, L’envol, ad aprire la 54esima edizione della sezione collaterale. Sarà l’ultima (e la terza) diretta dall’italiano Paolo Moretti, liquidato senza troppa grazia dagli autori di cinema francesi, che organizzano la Quinzaine fin dalla sua nascita, nel 1968 della contestazione.

Il programma sembra promettente, così come quello della selezione ufficiale. Molti volti nuovi, con ben 18 titoli su 24 diretti da esordienti, con 11 registe.

Come di consueto molto robusta è la pattuglia francese, capeggiata da Mia Hansen-Løve con Un beau matin, protagonista Léa Seydoux, mentre sarà la sua sodale Adèle Exarchopoulos a guidare il cast di Les cinq diables di Léa Mysius, che ha fatto sensazione con la sua opera prima, Ava, e ha sceneggiato film di Audiard, Denis, Desplechin e Téchiné. Spazio anche a Falcon Lake, prima regia per l’attrice Charlotte Le Bon, Les Harkis di Philippe Faucon (Fatima), La montagne di Thomas Salvador, Revoir Paris di Alice Winocour (Disorder, Proxima), mentre il film di chiusura sarà Le parfum vert, il ritorno di Nicolas Pariser, autore del notevole Alice e il sindaco.

Fra gli altri film in programma un altro esordio di un’attrice: 1976 di Manuela Martelli, Fogo-Fatuo, di Joao Pedro Rodrigues, Funny Pages di Owen Kline, God’s Creatures di Anna Rose Holmer e Saela Davis e la presentazione speciale del nuovo film di Alex Garland, Men, dopo Ex machina e Annihilation. Un film asiatico verrà annunciato la settimana prossima, mentre la Carrosse d’Or, il riconoscimento alla carriera della Société des réalisateurs (SFR), sarà assegnata all’autrice americana Kelly Reichardt, che presenterà in concorso il suo nuovo film, Showing Up.

La Quinzaine è la sezione più accessibile anche al pubblico pagante, per cui se pensate di provare l’avventura vi segnaliamo il sito ufficiale con il programma completo.