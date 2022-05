News Cinema

Festival di Cannes 2022: il programma di una sesta giornata con Valeria Bruni Tedeschi

di Mauro Donzelli 22 maggio 2022 3

La sesta giornata del Festival di Cannes 2022 vede in programma il nuovo film diretto e non interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, il ritratto di un gruppo di giovani appassionati in una scuola di teatro negli anni '80 che rievoca la biografia dell'autrice.