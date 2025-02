Festival di Berlino 2025: il norvegese Dreams ha vinto l'orso d'oro

News Cinema

Tre film, una trilogia dedicata a Love sex e ora Dreams, i sogni di un'adolescente e il suo avvicinarsi per la prima volta all'amore. Il miglior film del Festival di Berlino si è portato a casa giustamente l'Orso d'oro. Ecco tutto il palmates

Si è concluso il Festival di Berlino 2025, 75esima edizione della storica manifestazione tedesca, la prima diretta da Tricia Tuttle, che ha raccolto il testimone da Carlo Chatrian, direttore artistico, e Mariette Rissenbeek, come direttrice operativa. Un'edizione a dir poco sottotono, che vi abbiamo raccontato giorno dopo giorno, e di cui potete leggere recensioni a approfondimenti. Un riconoscimento è andato, la menzione speciale per il documentario, a uno dei pochissimi contributi italiani selezionati dalla nuova direttrice, Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio.

In dieci giorni di proiezioni sono stati mostrati duecento film circa, confermando una tendenza ad asciugarne la quantità. La città sembra aver risposto, come al solito, positivamente in quanto a presenze nelle sale, con un aumento di qualche punto percentuale a metà festival. Il tutto in un paese in piena vigilia di una giornata di elezioni assolutamente cruciali per il paese, e per l'Europa.

La giuria del concorso, invece, ha dunque deciso, sotto la presidenza di Tood Haynes, "abbiamo amato ogni minuto di visione e discussione dei film, anche quando non siamo andati d'accordo, ed è accaduto", affiancato dal regista franco marocchino Nabil Ayouch, dall'attrice cinese Fan Bingbing, insieme alla costumista tedesca Bina Daigeler, il regista argentino in grande ascesa, Rodrigo Moreno, la acritica americana Amy Nicholson e la regista tedesca Maria Schrader.

Ecco i premi assegnati quest'anno:

Miglior opera prima: El diablo fuma di Ernesto Martinez Bucio

Menzione speciale oper prima: On vous croit di Charlotte Devilliers e Arnaud Dufeys

Premio per il miglior documentario: Holding Liat di Brandon Kramer

Menzione speciale per il documentario: La memoria de las mariposas di Tatiana Fuentes Sadowski e Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio