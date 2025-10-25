TGCom24
News Cinema

Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione

Mauro Donzelli

Jasmine Trinca ha ricevuto il premio come miglior attrice e ha fatto valere la nutrita presenza italiana nel concorso progressive cinema della Festa del Cinema di Roma. Nel corso della cerimonia di premiazione sono state annunciate le decisioni della giuria presieduta da Paola Cortellesi. Vediamoli insieme.

Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione

Dopo undici giorni di proiezioni, e un programma a dir poco abbondante e un po' dispersivo, si è svolta all'Auditorium Parco della Musica la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, con il palmares relativo soprattutto ai titoli del concorso progressive cinema.

La giuria, presieduta da Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, dal regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, dallo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e dall’attrice Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

- Miglior Film: LEFT-HANDED GIRL (LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI) di Shih-Ching Tsou

- Gran Premio della Giuria: NINO di Pauline Loquès

- Miglior regia: WANG TONG per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)

- Miglior sceneggiatura: ALIREZA KHATAMI per The Things You Kill

- Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: JASMINE TRINCA per Gli occhi degli altri

- Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: ANSON BOON per Good Boy

- Premio speciale della Giuria: al cast del film 40 SECONDI

MIGLIOR OPERA PRIMA POSTE ITALIANE

La giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore britannico Christopher Andrews e l’attrice italiana Barbara Ronchi ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film:

 TIENIMI PRESENTE di Alberto Palmiero (sezione Freestyle)

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy.

 PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO

Per la prima volta quest’anno, è stato conferito anche un premio alle opere che esplorano il "cinema del reale". La giuria presieduta dal regista, direttore della fotografia, montatore e produttore rumeno Alexander Nanau e composta dal regista e sceneggiatore Santiago Maza e dalla produttrice Nadia Trevisan ha assegnato – fra una selezione di titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema e Proiezioni Speciali – il Premio Miglior Documentario al film:

 CUBA & ALASKA di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali)

 È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario Le Chant des forêts di Vincent Munier.

 PREMIO DEL PUBBLICO TERNA

Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film:

 ROBERTO ROSSELLINI – PIÙ DI UNA VITA di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

