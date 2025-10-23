TGCom24
Home | Cinema | News | Festa del Cinema di Roma: Io sono Rosa Ricci allo Spazio Coming Soon
News Cinema

Festa del Cinema di Roma: Io sono Rosa Ricci allo Spazio Coming Soon

Proseguono le attività di Coming Soon Service alla 20ª Festa del Cinema di Roma. Nello spazio allestito accanto all'Auditorium Parco della Musica si alternano attori e registi impegnati nella promozione dei loro film.

Festa del Cinema di Roma: Io sono Rosa Ricci allo Spazio Coming Soon

Lo Spazio Coming Soon, e tutte le persone che ci lavorano garantendone l'efficienza, non conosce pause. La Festa del Cinema di Roma, in corso di svolgimento all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prosegue con la programmazione accogliendo le star del cinema sul red carpet. Non lontano, nella adiacente Piazza Apollodoro, Coming Soon Service opera per assicurare che le attività procedano senza sosta.

Io sono Rosa Ricci: il cast incontra la stampa allo Spazio Coming Soon

Presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Io Sono Rosa Ricci è diretto da Lyda Patitucci e intepretato da Maria Esposito, Andrea Arcangeli e Raiz. Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, il film uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. Spin-off, come sappiamo, della serie televisiva Mare Fuori, il film si concentra sul personaggio di Rosa Ricci raccontando una sorta di origin story, ambientata prima degli eventi della serie.Il cast e la regista sono stati ospiti dello Spazio Coming Soon, come potete vedere nele foto qui sotto scattate sui set televisi per le interviste.

Qui sotto il trailer di Io sono Rosa Ricci.

Scelta anche quest'anno come quartier generale per conferenze stampa, interviste TV, roundtable, photocall, cocktail e party serali, la location è il luogo perfetto per ospitare gli incontri stampa dei film della Festa. Ma è importante sottolineare l'imprescindibile contributo dei partner che hanno associato il loro nome allo Spazio Coming Soon:

  • Pepsi – icona globale del beverage
  • Birra dello Stretto – eccellenza birraia siciliana
  • Fun Food Italia – prodotti dolci e salati di qualità
  • Bonaventura Maschio – storica e raffinata distilleria italiana
  • Helba – dry gin di carattere con i sapori dell'Isola d'Elba
  • Pablo Escobar Vodka – marchio internazionale che fonde stile e innovazione
  • Acqua Orsini – purezza e leggerezza dalle sorgenti pugliesi
  • Orsini Soda – soft drink ricercati e perfetti per cocktail e degustazioni
  • Caffè Colorado – miscele raffinate e aromi inconfondibili della tradizione italiana
  • Recreate – marchio italiano specializzato in beachwear
  • Gipsy Inside – moda e accessori dal carattere originale e cosmopolita
  • Craft n Co. – community del settore ristorativo con focus sulla sostenibilità
  • Del Brusco Tendocoperture – soluzioni strutturali di qualità per eventi di grande portata
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
X Factor 2025, cominciano i Live: alla scoperta dei magnifici 12 concorrenti
anticipazioni TV X Factor 2025, cominciano i Live: alla scoperta dei magnifici 12 concorrenti
Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo
news Cinema Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo
Adulting: Jake Ryan, Dagmara Dominczyk e Kelsey Asbille protagonisti della commedia romantica
news Cinema Adulting: Jake Ryan, Dagmara Dominczyk e Kelsey Asbille protagonisti della commedia romantica
Fast X: Parte 2, Vin Diesel e Michelle Rodriguez spiegano cosa si aspettano da questo film
news Cinema Fast X: Parte 2, Vin Diesel e Michelle Rodriguez spiegano cosa si aspettano da questo film
Dragon Trainer 2, Mason Thames anticipa qualche dettaglio sul secondo film
news Cinema Dragon Trainer 2, Mason Thames anticipa qualche dettaglio sul secondo film
I Mitchell contro le macchine, Netflix conferma il sequel a distanza di anni dal debutto
news Cinema I Mitchell contro le macchine, Netflix conferma il sequel a distanza di anni dal debutto
Crime 101, Chris Hemsworth, Halle Berry, Barry Keoghan e Mark Ruffalo nelle prime foto del film
news Cinema Crime 101, Chris Hemsworth, Halle Berry, Barry Keoghan e Mark Ruffalo nelle prime foto del film
Io sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli
news Cinema Io sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I tre moschettieri
Vendetta: Una storia d'amore
Arma letale 3
Il Vigneto dell'Amore
Upgrade
A letto con il nemico
The Weather Man - L'uomo delle previsioni
Dead Man Walking - condannato a morte
Cristalli di Memoria
Il Diario di Bridget Jones
Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie
Beyond the Law - L’Infiltrato
Film stasera in TV