Festa del Cinema di Roma: Io sono Rosa Ricci allo Spazio Coming Soon

Proseguono le attività di Coming Soon Service alla 20ª Festa del Cinema di Roma. Nello spazio allestito accanto all'Auditorium Parco della Musica si alternano attori e registi impegnati nella promozione dei loro film.

Lo Spazio Coming Soon, e tutte le persone che ci lavorano garantendone l'efficienza, non conosce pause. La Festa del Cinema di Roma, in corso di svolgimento all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prosegue con la programmazione accogliendo le star del cinema sul red carpet. Non lontano, nella adiacente Piazza Apollodoro, Coming Soon Service opera per assicurare che le attività procedano senza sosta.

Io sono Rosa Ricci: il cast incontra la stampa allo Spazio Coming Soon

Presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Io Sono Rosa Ricci è diretto da Lyda Patitucci e intepretato da Maria Esposito, Andrea Arcangeli e Raiz. Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, il film uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. Spin-off, come sappiamo, della serie televisiva Mare Fuori, il film si concentra sul personaggio di Rosa Ricci raccontando una sorta di origin story, ambientata prima degli eventi della serie.Il cast e la regista sono stati ospiti dello Spazio Coming Soon, come potete vedere nele foto qui sotto scattate sui set televisi per le interviste.

