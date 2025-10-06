Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma presenta la cerimonia di apertura e di chiusura

News Cinema

A condurre la cerimonia di apertura e la cerimonia di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà Ema Stokholma. La prima si svolgerà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. La seconda, invece, avrà luogo e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell'evento di premiazione.

Ema Stokholma ha certamente dalla sua la versatilità, lavorando sia per il piccolo che il grande schermo ed essendo anche dj, scrittrice e cantante. Volto e voce della Rai, ha commentato il Festival di Sanremo dalla Glass Box del Teatro Ariston e ha presentato le audizioni di Ama Sanremo e programmi come Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let's Play. Il suo primo romanzo, autobiografico, è stato "Per il mio bene", che si è aggiudicato il Premio Bancarella. Il suo debutto come cantante è avvenuto nel 2021 con il singolo "Ménage à trois". Passando alla sua filmografia, la ricordiamo in Appena un minuto di Francesco Mandelli, Quasi orfano di Umberto Carteni e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì. Nel suo curriculum c’è anche la terza stagione di Vita da Carlo.

Nata in Francia il 9 dicembre del 1993, Ema Stokholma è anche una presentatrice radiofonica. Attualmente affianca Luca Barbarossa alla conduzione di Radio 2 Social Club, in onda su Rai Radio 2.