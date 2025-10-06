TGCom24
Home | Cinema | News | Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma presenta la cerimonia di apertura e di chiusura
Schede di riferimento
Ema Stokholma
Ema Stokholma
News Cinema

Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma presenta la cerimonia di apertura e di chiusura

Carola Proto

Condurrà la cerimonia di apertura e chiusura della ventesima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre, l'attrice e presentatrice francese Ema Stokholma, vista nella terza stagione di Vita da Carlo.

Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma presenta la cerimonia di apertura e di chiusura

A condurre la cerimonia di apertura e la cerimonia di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà Ema Stokholma. La prima si svolgerà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. La seconda, invece, avrà luogo e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell'evento di premiazione.

Ema Stokholma ha certamente dalla sua la versatilità, lavorando sia per il piccolo che il grande schermo ed essendo anche dj, scrittrice e cantante. Volto e voce della Rai, ha commentato il Festival di Sanremo dalla Glass Box del Teatro Ariston e ha presentato le audizioni di Ama Sanremo e programmi come Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let's Play. Il suo primo romanzo, autobiografico, è stato "Per il mio bene", che si è aggiudicato il Premio Bancarella. Il suo debutto come cantante è avvenuto nel 2021 con il singolo "Ménage à trois". Passando alla sua filmografia, la ricordiamo in Appena un minuto di Francesco Mandelli, Quasi orfano di Umberto Carteni e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì. Nel suo curriculum c’è anche la terza stagione di Vita da Carlo.

Nata in Francia il 9 dicembre del 1993, Ema Stokholma è anche una presentatrice radiofonica. Attualmente affianca Luca Barbarossa alla conduzione di Radio 2 Social Club, in onda su Rai Radio 2.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ema Stokholma
Ema Stokholma
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
news Cinema Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
Animal House, cifra record offerta per la chitarra distrutta da John Belushi: "Non è in vendita"
news Cinema Animal House, cifra record offerta per la chitarra distrutta da John Belushi: "Non è in vendita"
Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali
news Cinema Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali
Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman
news Cinema Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman
Franco Maresco a Sentieri Selvaggi
news Cinema Franco Maresco a Sentieri Selvaggi
Guglielmo Tell, il dramma storico in prima TV su Sky Cinema Uno e su NOW
news Cinema Guglielmo Tell, il dramma storico in prima TV su Sky Cinema Uno e su NOW
Ridley Scott definisce il cinema di oggi "shit" e preferisce rivedere i suoi film che sono belli
news Cinema Ridley Scott definisce il cinema di oggi "shit" e preferisce rivedere i suoi film che sono belli
The Twits, il trailer del film animato Netflix da Roald Dahl, con le canzoni originali di David Byrne
news Cinema The Twits, il trailer del film animato Netflix da Roald Dahl, con le canzoni originali di David Byrne
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina
The Blind Side
I Mercenari 3
The November Man
Allarme rosso
Ritorno al Futuro 2
The Impossible
The Deep Dark
Tre uomini e una gamba
Nave fantasma - Ghost Ship
Rio Lobo
E poi c'è Katherine
Film stasera in TV