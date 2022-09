Fenix Entertainment: la stagione cinematografica riparte con sprint

News Cinema

Le parole lo sanno per la regia di Peter Webber, attualmente in sviluppo, vede l'ingresso del nominato Oscar Alessandro Camon, in qualità di sceneggiatore. Monica di Andrea Pallaoro, dopo Venezia, parteciperà a Busan International Film Festival.

La nuova stagione cinematografica si apre per Fenix Entertainment con grande entusiasmo e aspettativa.

Come comunicato ieri da Hollywood Reporter, lo sceneggiatore nominato agli Academy Awards Alessandro Camon firmerà la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico del bestseller “Le parole lo sanno” di Marco Franzoso, progetto che vedrà alla regia il cineasta britannico Peter Webber.



Sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico italiano attivo prevalentemente negli Stati Uniti, Alessandro Camon si è imposto nel panorama internazionale con il film The Messenger che ha vinto l’Orso d’Argento alla miglior sceneggiatura alla 59’esima edizione del Festival di Berlino e gli è valso la nomination agli Oscar 2010. È stato presente all’ultima Mostra Internazionale di Venezia per aver firmato la sceneggiatura di The Listener, diretto da Steve Buscemi. Da produttore vale la pena citare tra gli altri American Psycho di Mary Harron, Il corvo 2 e 3, Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans di Werner Herzog, Wall Street - Il denaro non dorme mai di Oliver Stone.



Questa notizia contribuisce a collocare Fenix nel panorama cinematografico internazionale, dopo la partecipazione in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia con la co-produzione realizzata con America e Regno Unito di Monica, il terzo lungometraggio di Andrea Pallaoro su cui si puntava molto. E le aspettative che non sono andate deluse. La première a Venezia in Sala Grande si è conclusa con un 11 minuti di applausi e il riconoscimento da tutto il mondo cinematografico per l’intensa e coinvolgente interpretazione di Trace Lysette.

Monica è stato inoltre selezionato al Busan International Film Festival, il più prestigioso festival asiatico, giunto quest’anno alla sua 27esima edizione e che si configura come una vetrina di primo livello per il mercato cinematografico dell’area asiatica. Monica sarà incluso nella sezione World Cinema, dei lungometraggi narrativi non asiatici dell'anno, tra cui le ultime opere di registi famosi e premiati in festival internazionali.

Il film uscirà prossimamente al cinema in Italia distribuito da I Wonder Pictures; parallelamente continuerà il proprio percorso nei festival di tutto il mondo.

La stagione cinematografica di Fenix Entertainment sarà ricca di altri nuovi progetti internazionali, al momento in fase di sviluppo.

Fenix infatti parteciperà anche alla produzione della prima opera narrativa della regista turca Rûken Tekes Philax, opera che già nella sua fase di sviluppo sta ottenendo numerosi apprezzamenti in tutto il mondo, avendo ottenuto il fondo sviluppo del Göteborg Film Fund 2021 e il premio Sorfond nell’ambito della Atelier de la Cinéfondation di Cannes, grazie al quale potrà accedere alla richiesta del Sorfond Film Fund, fondo istituito dal Ministero degli affari esteri norvegese.



Per quanto riguarda uscite più imminenti, Fenix ha al momento in post-produzione due importanti film:

Stranizza d’Amuri, opera prima di Giuseppe Fiorello, realizzato con Ibla Film e Rai Cinema, film liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto in Sicilia all’inizio degli anni ’80, storia dell’omicidio, rimasto impunito, di due adolescenti gay nella Sicilia del 1980;

Body Odyssey, opera prima di Grazia Tricarico in co-produzione con Revok, Rai Cinema e con la svizzera Amka Film Productions, che narra la vicenda di Mona, bodybuilder di 45 anni, che ha votato la sua esistenza alla ricerca spasmodica di perfezione e bellezza, ma agli occhi del mondo appare una donna ossessionata da un ideale deforme.

La Fenix Entertainment si prepara ad affrontare le nuove sfide produttive con un occhio sempre attento al mercato cinematografico internazionale, con una maggiore consapevolezza acquisita grazie al lavoro svolto in questi primi anni di vita e con un’attenzione sempre più alta alla qualità.