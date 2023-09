Felicità: in anteprima esclusiva una clip del film diretto da Micaela Ramazzotti

News Cinema

In uscita al cinema il 21 settembre con 01Distribution, Felicità è l'opera prima da regista dell'attrice Micaela Ramazzotti. In anteprima esclusiva vi presentiamo una scena del film, presentato a Orizzonti Extra allo scorso Festival di Venezia, dove ha vinto il premio del pubblico.

La famiglia è il nucleo più intimo e il sostegno principale per una persona. O almeno dovrebbe esserlo, anche se diventa spesso uno degli ostacoli principali per la piena espressione della libertà dei figli, nella loro ricerca della Felicità. Proprio così si intitola l'opera prima da regista di Micaela Ramazzotti, anche protagonista insieme al fratello nel film, Matteo Olivetti, e per l'appunto ai genitori, Anna Galiena e Max Tortora. Il film ha partecipato alla sezione Orizzonti extra dello scorso Festival di Venezia, vincendo il premio del pubblico.

Vi presentiamo in anteprima ed esclusiva una scena di Feclitià, con il figlio in ospedale, in preda a demoni interiori alimentati anche dai genitori. Li osserviamo in azione al loro meglio, padre e madre. Razzisti e rabbiosi, frustrati e pronti a castigare, invece di supportare, il figlio in difficoltà.



Felicità: Ina Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Micaela Ramazzotti - HD

Felicità: la trama ufficiale e il trailer del film di Micaela Ramazzotti, al cinema dal 21 settembre

Questa è la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli.

Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità.