Felicità: al via il primo film da regista di Micaela Ramazzotti, con Max Tortora, Anna Galiena e Sergio Rubini

Micaela Ramazzotti esordisce nella regia con Felicità, le cui riprese sono appena cominciate. L'attrice è anche protagonista del film, insieme a Max Tortora, Sergio Rubini e altri attori di pregio.

Dopo Claudia Gerini, un’altra attrice (bionda) del nostro cinema decide di fare il salto e passare dall'altra parte della macchina da presa. E’ Micaela Ramazzotti, che ha cominciato la lavorazione di Felicità. Le riprese sono partite il 4 aprile e la Ramazzotti è anche autrice della sceneggiatura insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema.

Felicità: cast, cast tecnico e trama

I protagonisti di Felicità sono Micaela Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Per quanto riguarda il cast tecnico, troviamo Luca Bigazzi come direttore della fotografia, Paolo Sansoni alla scenografia, Catia Dottori ai costumi, Jacopo Quadri al montaggio. Produttore esecutivo del film è Enrico Venti.

Si sa poco sulla trama di Felicità, ma Micaela Ramazzotti ha rilasciato una dichiarazione che ci lascia intuire almeno il tema del film: "Sono molto fiera che interpreti così formidabili abbiamo aderito al progetto, dandomi fiducia e coraggio. Felicità è un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati".

Si parla dunque di famiglia in Felicità, argomento che la regista conosce bene, avendo interpretato, ad esempio, il ruolo di madre in diversi film, tra cui La prima cosa bella, La tenerezza e Vivere.

Felicità: le foto di scena

Ovviamente dobbiamo aspettare un po’ per vedere il trailer di Felicità. Nel frattempo, però, sono arrivate due foto dal set: la prima è quella dell'articolo, mentre la seconda, che ci mostra il ciak e la sceneggiatura, la vedete qui sotto: