Fast X: dopo Roma, le riprese italiane di Fast & Furious 10 si spostano a Torino

News Cinema

Dal 24 maggio prendono il via a Torino le riprese di Fast X, decimo capitolo del franchise Fast & Furious. Ecco quali saranno i principali luoghi coinvolti.

A partire da martedì 24 maggio, le strade e il centro di Torino faranno da sfondo alle riprese di Fast X, decimo capitolo del global blockbuster della Universal Pictures Fast & Furious, il franchise che ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Dopo aver completato due settimane di riprese a Roma, le settimane di shooting a Torino saranno due, per 10 giorni di riprese effettive - da martedì 24 maggio a lunedì 6 giugno - che hanno reso necessario un lavoro di preparazione lungo e articolato, pari a circa 20 settimane. Dopo i primi sopralluoghi avvenuti lo scorso autunno, la produzione è infatti stabilmente insediata a Torino già da gennaio, con base operativa presso la sede di Film Commission Torino Piemonte.

Fast and Furious 10 a Torino: dove si gireranno le scene del film

Le scene realizzate nelle principali vie, piazze e ponti torinesi (Piazza Crimea e Corso Fiume, Ponte Umberto I, Ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po, Via Roma, Largo IV Marzo) saranno di grande impatto scenico, ad alto contenuto action e coinvolgeranno alcuni tra i migliori stuntman professionisti specializzati in inseguimenti, diventati un tratto distintivo di ogni film di Fast & Furious .

L’imponente macchina produttiva americana disporrà di una troupe di 400 persone circa (un numero di 5 volte superiore alla media), oltre a più di 100 professionisti locali che da mesi stanno collaborando alla ricerca delle location e alla finalizzazione del piano di lavorazione in stretta sinergia con FCTP e i competenti uffici della Città di Torino.

Fast X produrrà un impatto economico molto significativo, pari a circa 3.8 milioni di euro, derivato principalmente da costi per l’affitto delle location, spese di ospitalità (hotel, catering per la troupe, ristoranti), spese legate al personale tecnico e alle maestranze locali impiegate sul set, costi legati alla sicurezza e alle spese sanitarie, appoggi tecnici di allestimento del campo base (magazzini e capannoni).

Secondo il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia “Fast X rappresenta una fondamentale riconferma del ruolo che Torino e il Piemonte, nel corso degli anni, si sono ritagliati nel mondo dell’audiovisivo nazionale e internazionale. Riuscendo ad accogliere una produzione americana di questo calibro il nostro territorio dimostra nuovamente di possedere grandi competenze, istituzioni in grado di fornire sostegno e assistenza adeguate, professionalità altamente specializzate e capacità di fronteggiare complesse esigenze produttive”.

Fast and Furious 10: il cast del film in uscita nei cinema nel 2023

Fast X è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Jason Momoa e Brie Larson che attualmente stanno girando a Londra.

Il lungometraggio è prodotto da Universal Pictures, con Wildside - Società del Gruppo Fremantle - responsabile della produzione esecutiva per l'Italia, ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Città di Torino e Regione Piemonte.