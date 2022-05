Fast & Furious 10: al via dal 6 maggio le riprese a Roma e ai Castelli Romani

News Cinema

Questo weekend la troupe del decimo Fast & Furious sbarca a Roma dove per due giorni "occuperà" il centro storico per poi spostarsi nella zona dei Castelli Romani.

Sembra ormai diventata una consuetudine l'arrivo di troupe americane a Roma che non scelgono, come un tempo, gli appositi stabilimenti di Cinecittà, ma invadono le strade del centro storico, tra la gioia di turisti e fan e il comprensibile disappunto dei residenti, sottoposti alle necessarie limitazioni del traffico. Così, dopo Tom Cruise, a occupare via dei Fori Imperiali dal 6 al 7 maggio saranno la troupe e il cast di Fast & Furious 10, che ha recentemente sostituito il regista Justin Lin (a quanto pare stanco delle interferenze della star Vin Diesel) con Louis Leterrier.

Fast & Furious 10: ciak a Roma e ai Castelli Romani

Come dicevamo, per due giorni, il 6 e 7 maggio, tutta l'area intorno a via dei Fori Imperiali sarà blindata (anche se non dubitiamo che, come successo con Mission: Impossibile 7, i curiosi riusciranno a immortalare qualche scena). In tutto una dozzina di strade, da Lungotevere Aventino a via del Teatro Marcello saranno off limits, per consentire le riprese di Fast & Furious 10. Su Roma Today, per i cittadini interessati, sono riportate tutte le strade interessate dalla chiusura. Dopo le riprese romane, il set del film si sposterà nella zona dei Castelli Romani e il 16 e 17 maggio le auto sfrecceranno per le vie di Genzano.

Ecco, se abbiamo qualche perplessità su queste riprese spettacolari è proprio questa: quanto bene fanno, non alle casse del Comune, ma a strade e monumenti tanto antichi (non dimentichiamo la Matera dell'ultimo film di Bond), queste corse automobilistiche? Un tempo si sarebbe ricostruito tutto tale e quale a Cinecittà, ma ormai le location sono diventate il punto di forza di queste saghe e dunque porte aperte per i set americani, sperando che non facciano danni eccessivi.