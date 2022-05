Fast & Furious 10: Jason Momoa a Roma mostra come si traveste per non essere riconosciuto

News Cinema

Cosa fai se sei un attore famoso e molto riconoscibile, che vuole visitare piazza di Spagna in incognito? Sulle sue IS ce lo mostra Jason Momoa, a Roma per le riprese di Fast & Furious 10. Per lui, anche visita privata alla Cappella Sistina.

Chi vive a Roma non si stupisce di niente. Quindi è probabile che non avrà nemmeno fatto caso a quel gigantesco individuo alto 1.93, con gli occhiali e un foulard da donna a coprirgli la testa... Come sappiamo, in questi giorni l'intera troupe di Fast & Furious 10 si è appropriata del centro storico di Roma, tra lo scontento di molti cittadini e la gioia dei turisti, per girare delle scene del film prima di spostarsi a Genzano. Jason Momoa ha apprezzato moltissimo l'esperienza, che ha condiviso nelle sue Instagram Stories (da cui sono tratti gli screenshot), spiegando come fa, lui che è riconoscibilissimo, a visitare una città in incognito.

Il travestimento di Jason Momoa

Con Stargate: Atlantis, Il Trono di spade e al cinema Aquaman, Dune e molti altri film, Jason Momoa è diventato uno degli attori più riconoscibili e amati al mondo. Quindi, per andare in giro indisturbato, si copre con quello che appare un foulard da donna. Nel suo commento al video tra le altre cose dice:

Uno dei problemi dell'essere me è che non solo sono alto 1 metro e 93 e ho la pella scura. È questa dannata cosa (il tatuaggio) su cui poi metto una dannata maglietta e dei dannati pantaloni, ma non funziona! Comunque, cerco di esprimere l'energia da lupo cattivo, quel grosso lupo cattivo...

Dunque per travestirsi come il lupo cattivo va bene anche un foulard, che gli copre in parte il volto e i tatuaggi, stile beduino. Che dite? Dal momento che lui attribuisce la sua riconoscibilità principalmente al tatuaggio che ha sul braccio, magari una camicia con le maniche lunghe aiuterebbe di più? Ad ogni modo, Momoa e il suo gruppo sono riusciti ad arrivare sulla scalinata di Piazza di Spagna, dove forse si sono confusi con le folle di turisti che riempiono di nuovo Roma in questo periodo.

Sicuramente, però, on ci sarà stato bisogno di nessun travestimento perché Jason Momoa potesse visitare in privato la Cappella Sistina, come vediamo nel post su Instagram seguito alle IG, che al momento mostrano il panorama dalla terrazza di un celebre albergo. E adesso l'attore e i suoi colleghi potranno gustarsi l'aria pura e la cucina dei Castelli... non è una brutta vita, no?