Fantasticon Film Fest, il programma completo della manifestazione dedicata al cinema fantastico

News Cinema

Dal 24 a 26 novembre si terrà, presso l'Auditorium di Fiera Milano Rho, nell'ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2023, la prima edizione del Fantasticon Film Fest: anticipazioni esclusive, masterclass e panel tra fantasy, horror e anime.

Ci avviciniamo alla partenza della prima edizione del Fantasticon Film Fest (FFF), nuovo appuntamento per i film di genere (horror, fantasy, anime), previsto dal 24 al 26 novembre presso l’auditorium Fiera Milano Rho nell’ambito del Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023), in una sala da 900 posti dotata delle ultime tecnologie di proiezione: a cura di Echo e Fiera Milano, in collaborazione con Fandango Club Creators, sotto la direzione artistica di Manlio Gomarasca, il FFF - com'è confermato dal programma ufficiale appena disponibile - promette tre giornate di panel, incontri, anticipazioni esclusive e proiezioni (ben quattordici), con l'occasione di incontrare importanti ospiti. L'entrata è inclusa nel biglietto per la MGW CMX 2023, ma vi ricordiamo che per ogni proiezione è necessario prenotarsi presso il sito ufficiale del Fantasticon Film Fest.

Fantasticon Film Fest, l'offerta horror!

Gli appassionati di cinema horror usciranno satolli e adeguatamente grondanti di sangue dal programma del primo FFF. Possiamo segnalare la presenza di quattro lungometraggi solo ora rivelati: Mad God, un film d’animazione sperimentale a base di mostri, scienziati pazzi e maiali da guerra (!), diretto dal maestro degli effetti speciali Phil Tippett (proiezione con sottotitoli in italiano sabato 25 novembre). La commedia horror Mad Heidi vede la celebre orfanella tra le montagne svizzere tramutarsi in un'amazzone, per eliminare i "fascisti del formaggio" e vendicarsi della morte per mano loro del buon Peter (proiezione con sub ITA venerdì 24 novembre). Il regista di cortometraggi francese Sébastien Vaniček si cimenta col lungo Vermin, in una storia dove "Aracnofobia incontra Les Miserables" (proiezione con sub ITA sabato 25 novembre). L’armata delle tenebre - Director’s cut dovrebbe avere bisogno di poche presentazioni: sono trascorsi 30 anni e il film di Sam Raimi ha innalzato il commesso Ash Williams a culto (i festeggiamenti sono d'obbligo domenica 26 novembre, con sottotitoli italiani, dopo una presentazione di Roberto Recchioni).

Queste pellicole horror si vanno ad aggiungere a quelle già annunciate in precedenza: Slotherhouse (anteprima con sub ITA sabato 25 novembre), Terrifier 2 (Art the Clown colpisce e non perdona: proiezione con sottotitoli italiani venerdì 24 novembre); The Well, dove Federico Zampaglione torna al cinema horror con un film sanguinario, nelle intenzioni "il film italiano più estremo e raccapricciante di tutti i tempi" (per verificarlo, la proiezione con sottotitoli italiani, introdotta dall'autore, sarà venerdì 24 novembre).



Mad Heidi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Fantasticon Film Fest: viva l'anime!

Il mondo anime sarà rappresentato al FFF, ed è notizia di queste ore, dalla proiezione esclusiva con doppiaggio italiano dei primi due episodi della serie commemorativa I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya - Soul of Gold, in tempo per festeggiare i quarant'anni di carriera del mangaka sensei Masami Kurumada, autore di una saga che ha attraversato le generazioni.

Per il resto, ribadite le proiezioni di City Hunter The Movie: Angel Dust (per i 35 anni della serie animata, il nuovo film con sub ITA venerdì 24 novembre); Blue Giant (un anime su sogni e musica, dal manga di Shinichi Ishizuka, campione d'incassi in giappone, sabato 25 novembre con sottotitoli in italiano); Mind Game (lo STUDIO 4℃ realizza il debutto alla regia di Masaaki Yuasa con un'opera particolare e all’avanguardia, la cui proiezione sottotitolata di domenica 26 novembre sarà introdotta da Dario Moccia).

Fantasticon Film Fest, i grandi ospiti e le anteprime