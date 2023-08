Slotherhouse: un bradipo assassino terrorizza una sorority universitaria nel trailer del bizzarro slasher

News Cinema

Chi ha paura dei bradipi? Sicuramente sono più lenti degli zombi ma forse gli artigli affilati e la faccia inquietante hanno dato l'idea di prenderne uno come protagonista dello slasher Slotherhouse. Ecco il trailer.

Viene da chiedersi cosa abbia indotto lo sceneggiatore Bradley Fowler a mettere al centro di un film horror slasher il più improbabile assassino di sempre, ovvero un bradipo, uno degli esseri più lenti e pacifici sulla faccia della terra. Forse l'assonanza tra il titolo, Slotherhouse, e Slaughterhouse, mattatoio, o forse si è ricordato di un'epoca in cui perfino i conigli, sia pure giganti, venivano trasformati in mostri carnivori in un film come La notte della lunga paura. Del resto i bradipi hanno lunghi artigli... Fatto sta che questo film oggi esiste, esce in America il 30 agosto e adesso ci vediamo il trailer.

Slotherhouse e la storia del bradipo assassino

Come avete visto dal trailer, la trama è piuttosto semplice. La protagonista, Emily (Lisa Ambalavanar) si lascia convincere ad acquistare un bradipo, lo battezza Alfa e lo porta nella casa della sorellanza del college di cui è in lizza per diventare presidente. Ma quando i cadaveri iniziano ad accumularsi nella casa della Sigma Lambda Theta, Emily e le sue compagne si rendono conto che a causare le morti è la loro nuova mascotte, il tenero bradipo Alfa. La regia di questo film a dir poco bizzarro sul tema degli animali assassini è di Matthew Goodhue.