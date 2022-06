Fantafestival 2022 al via da oggi 1 giugno: online i cortometraggi da vedere gratuitamente e votare

News Cinema

Inizia oggi al Nuovo Cinema Aquila di Roma, dove andrà avanti fino al 5 giugno, il Fantafestival 2022, ad accesso gratuito. Online anche i cortometraggi da vedere e votare, tra cui verranno decretati i vincitori del Pipistrello d'Argento.

Con la splendida locandina (come da tradizione) del Fantafestival 2022, che vede il Colosseo attaccato da astronavi aliene, vi ricordiamo l'inizio della storica Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico, che si svolgerà, a ingresso libero, al Nuovo Cinema Aquila di Roma da mercoledì 1 giugno a domenica 5 giugno.

Fantafestival: al via anche la visione e il voto dei cortometraggi in concorso

Nel ricchissimo programma della quarantaduesima edizione del Fantafestival, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo che trovate qua sotto, spicca la possibilità per il pubblico a casa di votare e scegliere i vincitore dei due Pipistrelli d'Argento - per la categoria film italiano e film internazionale, sezione cortometraggi - collegandosi a questa pagina e registrandosi, ancora gratuitamente, a FestHome TV: https://tv.festhome.com/festivaltv/fantafestival-mostra-internazionale-del-film-di-fantascienza-e-del-fantastico. Per ogni gruppo di cortometraggi (24 in tutto) è indicata la durata totale della visione, così potete comodamente organizzarvi.

Non mancate, perché il cinema fantastico ha bisogno di gente che lo ama!