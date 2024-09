Familia, la violenza in casa: intervista con Francesco Costabile da Venezia

News Cinema

Apprezzato al Festival di Venezia, dove è stato presentato nella sezione Orizzonti, Familia è l'opera seconda di Francesco Costabile, che sarà in sala dal 2 ottobre per Medusa. Ecco la nostra video intervista da Venezia al regista.

Si è fatto apprezzare con la sua opera prima, Una femmina, ora Francesco Costabile cambia ambientazione pur riproponendo una storia di oppressione all'interno delle mura domestiche, ispirandosi a una storia vera di violenza di un padre nei confronti di una moglie, che devastò anche la vita dei figli. Familia racconta di un abisso come quello della violenza che aleggia, esplosa o sottesa, nel corso di molti anni.

Presentato a Venezia nella sezione Orizzonti, il film vede come protagonisti Barbara Ronchi e Francesco Di Leva, insieme a Francesco Gheghi e Tecla Insolia. Uscirà poi in sala il 2 ottobre per Medusa.

Abbiamo incontrato a Venezia il regista, Francesco Costabile, in questa video intervista.