Fallen Leaves di Aki Kaurismaki è il miglior film dell'anno per l’associazione internazionale della critica cinematografica

L'ultimo film di Aki Kaurismaki, che si intitola Fallen Leaves e a Cannes ha stregato la stampa, vince il Grand Prix della Federazione Internazionale dei Critici Cinematografici (FIPRESCI).

Fallen Leaves di Aki Kaurismaki è il miglior film dell'anno secondo la Federazione Internazionale dei Critici Cinematografici, conosciuta anche come FIPRESCI. I suoi membri, prima di annunciare la loro preferenza, hanno preso in esame i film usciti dopo il 1 luglio del 2022.

Il regista finlandese riceverà il Grand Prix FIPRESCI durante la serata inaugurale del Festival di San Sebastian, prevista per il prossimo 22 settembre.

Il riconoscimento per il miglior film dell'anno è stato inaugurato nel 1999. Per questa edizione i 669 "giudici" hanno votato anche Gli Spiriti dell'Isola, di Martin McDonagh, e Tàr di Todd Field, che sono quindi arrivati rispettivamente secondo e terzo in graduatoria. Aki Kaurismaki non è nuovo al premio, che ha vinto nel 2017 per L'altro volto della speranza, il film che il regista ha diretto prima di Fallen Leaves.

Fallen Leaves: accoglienza e trama

Fallen Leaves è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, dove è stato molto apprezzato. Un buon numero di giornalisti e critici hanno sperato che vincesse la Palma d'Oro, che è andata invece ad Anatomie d'une chute di Justine Triet. Il film di Kaurismaki, tuttavia, ha conquistato il Premio della Giuria, che era presieduta da Ruben Östlund.

Quarto capitolo di una quadrilogia incentrata sulla classe operaia - di cui fanno parte anche Ombre nel paradiso, Ariel e La fiammiferaia - Fallen Leaves racconta l'incontro/scontro di due solitudini. Da una parte c'è Ansa, che lavora in un supermercato e viene licenziata per aver regalato del cibo scaduto a un senzatetto, e dall'altra Holappa, un operaio edile che perde il lavoro perché semi alcolizzato. I due si innamorano, ma Ansa non è disposta ad avere una relazione con un uomo che beve dalla mattina alla sera.

Fallen Leaves è un film straordinario nonché uno dei più belli di Kaurismaki. In Italia uscirà distribuito da Lucky Red.