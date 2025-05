Fabio De Luigi di nuovo sul set per dirigere Un bel giorno dove recita con Virginia Raffaele

News Cinema

Sono iniziate le riprese di Un bel giorno, film diretto e interpretato da Fabio De Luigi. La trama e il cast.

In questi giorni torna sul set anche Fabio De Luigi, che ha iniziato le riprese del suo quarto film da regista, che si intitola Un Bel Giorno. Con lui nel cast ci sono Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Un Bel Giorno è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group. con Rai Cinema e arriverà prossimamente al cinema con 01 Distribution.

Un Bel Giorno: il cast tecnico e la trama del nuovo film di Fabio De Luigi

Fanno parte del cast tecnico: il direttore della fotografia Simone Mogliè, l’aiuto regista Miguel Lombardi, la montatrice Consuelo Catucci, la scenografa Valeria Zamagni, la costumista Isabella Rizza. Il Casting Director è Laura Muccino, il produttore esecutivo Paolo Sciarretta e il produttore delegato Carlotta Galleni. Le riprese del film dureranno 7 settimane. e si svolgeranno a Roma. Questa la trama: "Tommaso, vedovo e padre di quattro figlie, ha dedicato anni alla loro crescita, trascurando la propria vita sentimentale. Spronato dalle figlie, decide di rimettersi in gioco e incontra Lara, una donna affascinante e brillante. Tuttavia, Tommaso ha paura di confessare a Lara la sua realtà familiare e rischia di sabotare la relazione. Quello che Tommaso però non sa è che anche Lara ha un segreto: è madre single di tre ragazzi e sta affrontando le sue stesse difficoltà. Tra esitazioni e fraintendimenti, Tommaso e Lara si trovano a fare i conti con la paura e la voglia di costruire un nuovo futuro insieme, non solo per loro stessi, ma anche per le loro complicate e vivaci famiglie"