F1 sfreccia al boxoffice italiano e mondiale, sarà il primo boom Apple al cinema?

F1 con Brad Pitt debutta al primo posto del boxoffice italiano del weekend, alla massima velocità anche nel mondo. Da noi lo seguono Dragon Trainer della Universal ed Elio targato Disney/Pixar.

F1 - Il Film con Brad Pitt ha debuttato facilmente in vetta al boxoffice italiano del weekend, raccogliendo 2.043.000 euro (fonte Cinetel) in cinque giorni: il lavoro diretto da Joseph Kosinski è una classica storia hollywoodiana, con riscatto dell'esperto in disarmo, in questo caso un pilota, chiamato ad allenare un giovane. È una delle più corpose produzioni della Apple dall'inizio del suo impegno cinematografico, con un budget stimato tra i 200 e i 300 milioni, secondo un paio di fonti come Variety e Deadline: soldi che per la prima volta potrebbero essere stati investiti per un ampio ritorno, dopo diverse delusioni come Napoleon. Il lungometraggio è partito molto bene anche negli USA, con 55 milioni di dollari, e nel resto del mondo con 144.000.000 (fonte Boxofficemojo). È sulla buona strada per recuperare l'esborso? Per ora sembra di sì, anche se ai nastri di partenza non sembra un fenomeno particolare, pur confermandosi al primo giro una buona proposta commerciale.