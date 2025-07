F1 - Il Film, il regista confessa di aver pensato ad un finale alternativo

News Cinema

Il regista di F1 ha confessato che in principio aveva immaginato anche un finale alternativo per il film che avrebbe visto trionfare qualcun altro.

Non è così difficile immaginare dei finali alternativi per un film, soprattutto per uno di forte impatto come F1. Ambientato nel mondo della Formula 1 e con protagonista Brad Pitt, il film adrenalinico ha raggiunto da poco le sale per raccontare una storia di rivalsa. E anche se il finale ha voluto suggerire una porta aperta, il regista Joseph Kosinski ha confidato di aver immaginato diverse versioni alternative per quel finale.

F1 – Il Film, il regista rivela di aver immaginato diversi finali alternativi

A seguire faremo riferimento a quanto accaduto in F1, per cui chi non desidera anteprime dovrebbe tornare in un secondo momento alla lettura di questo articolo. Il finale di F1 suggerisce una vittoria in grande stile: Sonny Hayes (Brad Pitt) ha finalmente raggiunto quella vittoria tanto agognata. Reduce da un passato da pilota promettente alla ricerca di riscatto, attraverso il finale del film ha raggiunto il suo sogno più grande. Nonostante la scelta, il regista ha confessato di aver immaginato diversi finali alternativi per F1. In uno, ad esempio, ha considerato di offrire il titolo a Joshua Pearce: “Abbiamo discusso a lungo del finale, e c'è sicuramente una versione in cui accade proprio questo. Ma alla fine, siamo arrivati al culmine della storia di Sonny”, ha raccontato ai microfoni di Entertainment Weekly.