Everly, il film action in cui Salma Hayek ha sostituito Kate Hudson

Sexy e dinamica, Salma Hayek è la protagonista di questo action Everly, che doveva essere interpretato da Kate Hudson.

Everly (2014) è un film d'azione interpretato da una scatenata Salma Hayek, diretto e in parte scritto da Joe Lynch, altrove attore e appassionato cultore dei B-movie. Siamo quindi di fronte a puro cinema di genere, ma andiamo dietro le quinte di questa sostenuta mattanza difensiva della prode Salma, non prima di averne esaminato la trama.

Everly, la storia dell'action con Salma Hayek

In Everly, Salma Hayek interpreta Everly, una donna tenuta per anni segregata da un pazzo sadico boss della yakuza. Riesce a fuggire, riprendendo in mano le redini della sua vita e imbracciando un bel po' di armi, anche per difendersi dai mercenari che le sono stati sguinzagliati dietro. Non potrà però rimanere insensibile alla minacce verso la sua piccola figlia e la sua stessa madre, con cui non aveva ormai più legami. Non ci saranno più confini tra attacco, difesa e vendetta...

Everly, Salma Hayek sostituisce Kate Hudson