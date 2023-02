Evangeline Lilly ha incontrato Jeremy Renner dopo l'incidente: come sta l'attore

News Cinema

Impegnata con il press tour di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly ha regalato un aggiornamento prezioso sulle condizioni di salute di Jeremy Renner dopo l'incidente.

Dopo il grave incidente con lo spazzaneve, Jeremy Renner sta affrontando una lunga convalescenza. L’attore, il cui ruolo più iconico della sua carriera è forse quello di Occhio di Falco nell’universo Marvel, ha rischiato la vita per salvare quella di suo nipote. Ad inizio gennaio 2023, l’attore è stato travolto dal suo spazzaneve ed è finito in terapia intensiva. Sono trascorse settimane da allora, ma la ripresa è difficile e lunghissima. Un ultimo aggiornamento arriva da Evangeline Lilly, collega dell’MCU che ha raccontato di essere passata a trovarlo non molto tempo fa, definendo la sua guarigione un miracolo.



Evangeline Lilly sulla guarigione di Jeremy Renner: “È un miracolo”

Evangeline Lilly è impegnata con il press tour di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film con protagonista Scott Lang (interpretato da Paul Rudd) che non solo avvia la Fase 5 dell’MCU, ma introduce anche un nuovo personaggio, un villain per la precisione. L’arrivo di Kang il Conquistatore con le fattezze di Jonathan Majors avrà forti ripercussioni sull’universo (e il Multiverso) Marvel, per cui sentiremo ancora parlare di lui, anche dopo Quantumania. Intanto, durante un’intervista con Access Hollywood, Evangeline Lilly che interpreta Hope aka Wasp nel film ha dedicato uno spazio al suo amico e collega Jeremy Renner. Ha ammesso di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua guarigione:

Si sta riprendendo alla grande. Sono passata a trovarlo a casa ed ero spaventata quando l’ho visto muoversi liberamente. Mi sono chiesta cosa stesse succedendo, perché mi aspettavo di trovarlo a letto, quindi sedermi al suo capezzale e tenergli la mano mentre gemeva dal dolore. Invece l’ho trovato che girava come una trottola a ridere con gli amici. È un miracolo. È un vero e proprio miracolo. È un osso duro, quell’uomo. Si sta riprendendo in modo incredibile e ne sono assolutamente felice.