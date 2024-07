Eva Marie Saint compie 100 anni: 5 ruoli indimenticabili dell'attrice Premio Oscar

News Cinema

È la più anziana attrice vivente ad aver portato a casa il Premio Oscar e ha recitato accanto ai volti più noti ed amati di Hollywood: da Marlon Brando a Elizabeth Taylor. Celebriamo i 100 anni di Eva Marie Saint ricordando i 5 ruoli più celebri della sua carriera.

Eva Marie Saint ha compiuto 100 anni il 4 luglio: un traguardo importantissimo e che in pochi possono vantare nel mondo dello spettacolo. La diva del cinema, in circa 70 anni di attività, ha vinto un Premio Oscar e un Emmy, affiancando sullo schermo leggende del calibro di Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Cary Grant e Richard Burton. Per celebrare il centenario della star, abbiamo scelto i 5 ruoli più noti ed apprezzati della sua brillante carriera cinematografica.

Edie Doyle in Fronte del porto (1954) di Elia Kazan

Nel dramma poliziesco diretto da Elia Kazan, l'attrice interpreta Edie Doyle, la ragazza che fa perdere la testa al protagonista Terry Malloy (iconico personaggio interpretato da Marlon Brando). Il primo ruolo importante sul grande schermo, spesso, porta fortuna. È accaduto, ad esempio, ad Audrey Hepburn o a Julie Andrews. Allo stesso modo Eva Marie Saint, al suo debutto, si è aggiudicata il Premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Accettò la statuetta due giorni prima di dare alla luce il suo primo figlio, nato dal matrimonio con il regista e produttore Jeffrey Hayden.

Eve Kendall in Intrigo internazionale (1959) di Alfred Hitchcock

Intrigo Internazionale è uno dei thriller più celebri ed amati del maestro del brivido e la diva presta il volto all'astuta agente Eve Kendall. La donna e Roger Thornhill (Cary Grant), un pubblicitario coinvolto suo malgrado in un pericoloso complotto, affronteranno sparatorie, scambi di persona e persino un aeroplano impazzito. Il film, prodotto e distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer, incassò più di tredici milioni di dollari, a fronte di un budget di appena quattro milioni.

Claire Hewitt in Castelli di Sabbia (1965) di Vincente Minnelli

Castelli di Sabbia vede protagonista l'eccentrica pittrice Laura (Elizabeth Taylor), che vive sola con il figlioletto Danny. Costretta a mandare il piccolo in collegio, la donna intreccia una relazione con il direttore della struttura, Edward Hewitt (Richard Burton). Quest'ultimo è sposato con Claire (Saint) e padre di due gemelli. Taylor e Burton erano allora marito e moglie e il film fu il terzo di 11 con protagonista la coppia più glamour di Hollywood. La canzone dellla pellicola, The Shadow of Your Smile, vinse il Premio Oscar.

Elspeth Whittaker in Arrivano i russi, arrivano i russi (1966) di Norman Jewison

Nel pieno della Guerra Fredda, il regista canadese Norman Jewison ha sfornato la divertente commedia Arrivano i Russi, arrivano i Russi, che ottenne quattro nomination al Premio Oscar. Eva Marie Saint interpreta Elspeth, la moglie di Walt Whittaker (Carl Reiner). Il film, giocando su equivoci e gag, è una satira delle paure del popolo americano rispetto al 'pericolo rosso', il cui unico desiderio, tuttavia, è tornare a casa.

Martha Kent in Superman Returns (2006) di Bryan Singer

Facciamo un bel salto in avanti, alla penultima apparizione della Saint sul grande schermo. L'ultima sarà nel 2014, all'età di 90 anni, nel mediocre Storia d'inverno, accanto a Colin Farrell e Russell Crowe. In Superman Returns, l'allora 81enne ha interpretato la madre adottiva di Clark Kent (Brandon Routh).