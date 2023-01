Eternals, il parere di Barry Keoghan sul flop del film Marvel

News Cinema

Barry Keoghan, interprete di Druig in Eternals di un anno fa, dice la sua sulle possibili ragioni dell'accoglienza tiepida a Eternals, il cinecomic corale Marvel.

Costato 200 milioni di dollari, con un incasso di appena 402, Eternals di Chloé Zhao l'anno scorso è stato uno dei rari insuccessi commerciali del Marvel Cinematic Universe: a distanza di tanti mesi Barry Keoghan, che nel film interpretava Druig, durante una conversazione nel podcast Happy Sad Confused, ha detto per lui quali possano essere state le ragioni per quella breve battuta d'arresto al botteghino (ma anche presso la critica). Sempre ricordando che il film corale ha i suoi estimatori. Leggi anche Harry Styles, confermato il ritorno di Eros nell'MCU

Eternals, le ragioni del flop secondo Barry Keoghan alias Druig

Tenendo presente anche le spese di marketing, i 402 milioni di dollari raccolti nel mondo da Eternals di Chloé Zhao non sono bastati a coprire il suo budget corposo di 200, anche se in più di un caso Kevin Feige dei Marvel Studios e la stessa Zhao si sono detti contenti dell'accoglienza degli spettatori, nonostante siano stati meno del solito. Dopo un anno Barry Keoghan, che nel frattempo ha incrociato il Joker in un cammeo di The Batman e spera di tornare a interpretarlo per la concorrenza DC Studios, ha detto la sua sul difficile percorso di Eternals. Keoghan interpretava Druig nel film, che ricordiamo aveva un andamento corale e si concentrava su molti personaggi mai introdotti nel Marvel Cinematic Universe prima di quel momento.

Penso che Chloé abbia dato al film un sapore del tutto suo, non so se mi spiego. Se avete visto i film passati di Chloé, le performance crude che ci sono, molto molto toccanti... Non penso che fosse... credo che fosse una cosa nuova. Penso seplicemente che fosse una cosa nuova. Nuova per il mondo Marvel.