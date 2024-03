Eternals 2 rimosso dal futuro Marvel, secondo una fonte

News Cinema

Secondo Daniel Richtman, "gola profonda" di diversi scoop legati al mondo di Hollywood, i Marvel Studios non avrebbero intenzione di rischiare ancora, quindi ogni idea riguardante Eternals 2 sarebbe stata accantonata.

Non è uno di quegli scoop imprevedibili, però secondo l'insider Daniel Richtman ogni piano riguardante un Eternals 2 sarebbe stato cancellato con molto pragmatismo dai Marvel Studios e dalla Disney. Sappiamo come prosegue la Fase 5 e conosciamo già qualche titolo dei lungometraggi della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, e in effetti un seguito di Eternals non era in programma, considerando anche l'accoglienza non calorosa al prototipo. Qual è la strategia attuale? Leggi anche Eternals, Kumail Nanjiani ha affrontato le critiche con la psicoterapia

Marvel Studios e Disney lasciano perdere Eternals 2, si concentrano su meno titoli