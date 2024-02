Eternals, Kumail Nanjiani ha affrontato le critiche con la psicoterapia

News Cinema

Le critiche rivolte a Eternals, uno dei cinecomic Marvel più sfortunati al botteghino, hanno riempito di sicurezze l'attore Kumail Nanjiani che interpretava Kingo nel film dei Marvel Studios. E ha cominciato a rivedere il suo approccio con la professione.

Tra un'accoglienza fredda e le difficoltà al boxoffice causate dalla pandemia, a fine 2021 Eternals si rivelò uno dei flop più cocenti dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe: a distanza di oltre due anni l'attore brillante Kumail Nanjiani, che nel film interpretava Kingo, ha raccontato al podcast "Inside of You With Michael Rosenbaum" che le critiche negative lo traumatizzarono come non avrebbe mai immaginato. Il colpo fu tale che decise di modificare l'atteggiamento verso il suo lavoro, con l'aiuto della psicoterapia... Leggi anche Eternals, Barry Keoghan condivide l'idea per un sequel del film Marvel

Kumail Nanjiani colpito dalle critiche a Eternals

Eternals di Chloé Zhao, costato quasi 240 milioni di dollari, nel 2021 ne incassò nel mondo poco più di 400, rivelandosi un amaro flop per la Disney e i Marvel Studios. Non era ancora il momento in cui si parlava di crisi, aperta più che altro nel 2023 con gli insuccessi di Ant-Man 3 e The Marvels, però fu un segnale duro in un momento difficile per tutti, quando la pandemia aveva allontanato il pubblico dalle sale. Serviva un film molto forte, però una buona parte della critica e anche dei fan non mostrò un enorme trasporto per questa storia corale, dove uno degli eroi (Kingo) era interpretato dall'attore e comico Kumail Nanjiani. Si dice che bisogna avere una scorza dura per lavorare nel mondo dell'arte e dello spettacolo, ma anche sapendolo non sempre si riesce a costruirsela abbastanza spessa. Kumail racconta:

Le recensioni erano negative, ne ero fin troppo conscio. Leggevo ogni singola recensione e le controllavo troppo spesso. [...] Fu molto, molto dura, perché la Marvel pensava che avrebbe ricevuto recensioni assai positive, quindi sollevarono l'embargo [alle recensioni, ndr] prima del solito, fecero passare il film in festival del cinema di grido, ci spedirono in un grande tour mondiale per promuovere il film proprio quando l'embargo fu sollevato. [...] Penso che ci fosse qualcosa di strano nell'atmosfera che portò tutte quelle critiche, non sono sicuro che avesse molto a che fare con l'effettiva qualità del film. Fu durissima, e allora pensai che non fosse giusto prenderla così, per me e per la mia moglie, non potevo concepire più il mio lavoro in questa maniera. Dovevo fare cambiamenti seri, così cominciai un percorso di psicoterapia, ne parlo ancora col mio terapista. [...] Mia moglie dice che sono rimasto traumatizzato. Abbiamo poi fatto una cena con altri che hanno lavorato sul film e ci siamo detti: "È stata dura vero?" E hanno risposto: "Eh sì, proprio dura". Secondo me abbiamo vissuto tutti qualcosa di simile.