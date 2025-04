Enola Holmes 3, al via le riprese del film con Millie Bobby Brown

News Cinema

Il terzo capitolo del franchise dedicato alla sorella minore di Sherlock Holmes ha avviato ufficialmente le riprese nel Regno Unito.

Enola Holmes è tornata in azione. Dopo aver confermato la realizzazione di un terzo capitolo, il franchise con protagonista Millie Bobby Brown ha riacceso i motori e, stando ai recentissimi aggiornamenti forniti dagli Studios, le riprese avrebbero preso il via nel Regno Unito, rispettando la location dei due precedenti film. Nello specifico, come riporta Collider, le riprese sono attualmente in corso presso gli Shepperton Studios, ma alcune delle riprese del terzo film sono state già fissate a Malta più avanti nella produzione.

Pur non avendo condiviso dettagli in merito alla trama o alla data d’uscita, Enola Holmes 3 ha già stimolato la curiosità dei fan, impazienti di scoprire cosa accadrà alla giovane sorella di Sherlock. Il secondo capitolo, in realtà, ha salutato il pubblico con diverse trame incompiute che potrebbero quindi essere esplorate nel terzo film come ad esempio la fuga di Moriarty dalla prigione e l’introduzione di un altro personaggio, il dottor John Watson. Diretto questa volta da Philip Barantini, che prenderà il posto del precedente regista Harry Bradbeer e di recente ha fatto parlare di sé grazie ad Adolescence su Netflix, il terzo capitolo riporterà nuovamente in azione Millie Bobby Brown.

Il resto del cast è ancora traballante: non è chiaro, infatti, se anche Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Susan Wokoma riprenderanno i loro ruoli. Henry Cavill è stato introdotto come fratello maggiore, l’abile Sherlock Holmes, mentre Helena Bonham Carter ha interpretato la loro madre, Eudoria. Wokoma invece è un’amica dei fratelli, Edith, che gestisce un corso segreti di arti marziali. Il franchise di Enola Holmes si rifà all’omonima saga letteraria di Nancy Springer iniziato con il viaggio di Enola a Londra per ritrovare sua madre. Nonostante le riprese del film siano attualmente in corso, non è dato sapere di più sulla trama.