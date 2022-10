Enola Holmes 2, nella clip Enola impara a ballare con Tewkesbury

News Cinema

Per la nuova missione di Enola Holmes, la protagonista, come sempre interpretata da Millie Bobby Brown, deve ballare: non sa farlo e chiede lezioni al buon Tewkesbury...

Dal 4 novembre sarà su Netflix l'atteso Enola Holmes 2, dove Millie Bobby Brown torna a interpretare la sorella adolescente di Sherlock (Henry Cavill), come raccontato nei romanzi di Nancy Springer. In questa clip che vi mostriamo, Enola deve rapidamente infiltrarsi in una festa facoltosa, ma non sa ballare, anzi "la danza non è uno dei suoi punti di forza", come dice lei: fortunatamente si trova lì il visconte Tewkesbury ("con perfetto tempismo"), interpretato da Louis Partridge. Non è convinto di poterle impartire lezioni lampo, visto che lui ha ballato per dovere da quando aveva cinque anni, ma a Enola non si può dire di no...



Enola Holmes 2: Clip Ufficiale del Film: Tewkesbury insegna a Enola a ballare il valzer - HD

