Enola Holmes 2: il trailer finale in italiano del nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown

News Cinema

La sorella minore di Sherlock Holmes torna su Netflix il 4 novembre. Ecco il trailer finale in italiano di Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Dopo il notevole successo del primo film uscito nel 2020, Millie Bobby Brown sta per tornare su Netflix nei panni della sorella minore di Sherlock Holmes. Enola Holmes 2, diretto da Harry Bradbeer, vede nel suo cast, oltre alla protagonista principale, Henry Cavill, nei panni di Sherlock Holmes, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster ed Helena Bonham Carter. E questo qui sotto è il trailer finale in italiano del film, in arrivo sulla piattaforma streaming il 4 novembre prossimo:



Enola Holmes 2: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film Netflix - HD

Enola Holmes 2: la trama ufficiale del film Netflix

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la cruda realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli: dalle sinistre fabbriche e i vivaci locali londinesi all'alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L'agenzia si rimette in moto!