Empire of Light: nel full trailer del film di Sam Mendes tutto il suo amore per il cinema

Empire of Light di Sam Mendes: nel full trailer del film con Olivia Colman e Michael Ward tutto l'amore per il cinema del regista.

Dopo il teaser di questa estate è arrivato finalmente il full trailer del nuovo, attesissimo film di Sam Mendes, Empire of Light. Interpreti del film in costume, ambientato negli anni Ottanta, sono Olivia Colman e Michael Ward assieme a Colin Firth e Toby Jones. Empire of Light, che esce in Inghilterra a dicembre ma arriverà nei nostri cinema il 23 febbraio 2023, racconta una storia d'amore contrastata per motivi razziali sullo sfondo dei turbolenti anni Ottanta, ma anche l'amore del regista per il cinema.

Empire of Light: la trama

Nel trailer lungo vediamo Olivia Colman e Michael Ward nel ruolo di una donna solitaria e di un giovane che si innamorano lavorando insieme nel bellissimo cinema locale, in una cittadina costiera del Sud dell'Inghilterra. Hilary è una donna con un passato difficile e un presente incerto, parte di una famiglia improvvisata nel vecchio cinema Empire sul lungomare. Stephen viene assunto per lavorare nel cinema, ma i due scoprono un'improbabile attrazione e il potere salvifico del cinema, della musica e della comunità. Nel cast, oltre agli attori già citati, ci sono anche Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow e Crystal Clarke.