Empire of Light: dolcezza, emozioni e magia del cinema nel trailer del nuovo film di Sam Mendes

Il primo teaser trailer di Empire of Light, il nuovo film del regista premio oscar Sam Mendes, è pervaso di poesia e emozioni. Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth nel cast.

Si apre il sipario nella prima immagine del primo teaser trailer di Empire of Light. Dietro le tende, il grande schermo. La prima parola della voce narrante è "film". Bastano dunque tre secondi per capire che la nuova opera dell'acclamato regista britannico Sam Mendes è un atto d'amore per il cinema. Dopo aver firmato i due film su James Bond, Skyfall e Spectre, e aver raccontato con un virtuoso piano sequenza la prima guerra mondiale con 1917, il regista premio Oscar per American Beauty si allontana da quelle atmosfere per abbracciare la dolcezza di una storia di relazioni umane.

Empire of Light, scritto e diretto da Sam Mendes, racconta le vicende di alcuni personaggi ambientate in una cittadina inglese all'inizio degli anni 80. La magia del cinema li circonda, come racconta nel trailer la voce di Toby Jones nel ruolo di un proiezionista. Adattiamo in italiano le parole inglesi che accompagnano le immagini:

Film. Non sono altro che fotogrammi statici, con l'oscurità a dividerli. Ma c'è un piccolo difetto nel vostro nervo ottico. Se io vi mostro il film a 24 fotogrammi al secondo, si crea un illusione di movimento. Un illusione di vita. Allora non vedere l'oscurità. Laggiù, voi vedete un raggio di luce. Niente accade se non c'è la luce.

Oltre a Toby Jones, il cast del film vanta la presenza di Olivia Colman, Michael Ward e Colin Firth. Il direttore della fotografia è il maestro Roger Deakins, mentre la ricerca dei giusti sentimenti attraverso la musica è stata affidata a Atticus Ross e Trent Reznor.

Sarà il Toronto Film Festival a settembre il luogo dell'anteprima mondiale, ma bisognerà attendere il 9 dicembre per l'uscita negli Stati Uniti e il 23 febbraio 2023 per quella nelle sale italiane (non è escluso che venga anticipata).

Qui sotto il primo teaser trailer di Empire of Light.