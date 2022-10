Emma Marrone protagonista senza paura ne Il ritorno, presentato a Alice nella città

News Cinema

Cantante ma ora sempre più anche attrice, Emma Marrone per la prima volta sostiene sulle sue spalle un film, Il ritorno, presentato ad Alice nella città, che echeggia il cinema dei fratelli Dardenne nel raccontare una donna respinta dalla vita. Incontro con la cantante.

“Di natura devo contrastare, ma poi faccio sempre il doppio di quello che mi viene chiesto”. È carica, grintosa e appassionata. Difende l’arte che va pagata, “perché tanti ci campano, non solo attori o cantanti”. Insomma, è Emma Marrone. Dopo l’esperienza al cinema ne Gli anni più belli di Gabrlele Muccino, con cui poi ha recitato anche nella serie A casa tutti bene, per la prima volta è protagonista assoluta in un film. Si intitola Il ritorno, è diretto da Stefano Chiantini, e viene presentato ad Alice nella Città nel corso della Festa del Cinema di Roma.

Non c’è una scena in cui non ci sia lei, che ricorda nel corso di un incontro con i giornalisti come sia rimasta folgorata leggendo per la prima volta la sceneggiatura. “Ho capito che sarebbe stato complicato, umanamente mi sono messa alla prova, ho accettato di scendere agli inferi fra angoscia, apatia, abbandono. La chiave è avere le possibilità, le cose belle o brutte nella vita accadono spesso perché qualcuno ti dà o meno fiducia. Teresa è una donna a cui nessuno ha mai dato una possibilità, che si trascina fra un rifiuto e l’altro. Anche la vita l’ha sputata fuori, senza un compagno, un lavoro sicuro. Ho rivisto tante donne e uomini che soccombono a una società molto poco inclusiva. Sono ogni punto di vista: etico, sociale e politico. In quel momento ho raso al suolo la mia vita insieme a dei capelli biondi lunghi bellissimi che avevo, proprio da gran figa. Mi sono messa in gioco, con un taglio corto, e adeguata anche fisicamente a un personaggio, al suo modo di camminare, parlare, mangiare. Sono state sei lunghe settimane molto belle. Grazie alla potenzia della scrittura di Stefano, alle recitazioni ma anche e soprattutto al lavoro di tutti i reparti. Sono stata stretta in un abbraccio durante delle riprese di un film non facile, in un momento complicato della mia vita. Eravamo tutti lì per Teresa e per Il ritorno”.

Ha solo parole di elogio, il regista. “Ero convinto che fosse la persona giusta e lo ha dimostrato”, ha detto Stefano Chiantini. “Un lavoro portato avanti insieme leggendo il copione, una linea emotiva e fisica più che di parole, visto che nel film ne vengono pronunciate poche. Non è stato difficile, lei è molto brava a darti una cosa in più di quella che pensi. Veniva da un autore molto diverso da me per impianto come Muccino, ma la collaborazione è stata emozionante e naturale”. Il cinema è una passione da sempre, per Emma Marrone. “Mi piace andare in sala, per la cultura si deve pagare, non è un’esperienza come il boy-scout che va a fare funghi, è un lavoro. Adoro Anna Magnani, ma anche Jasmine Trinca, che ritengo sia un attrice enorme, ammiro il percorso che sta facendo Benedetta Porcaroli. Sono una donna che ama le donne, non mi rode il culo se hanno successo e bei ruoli. È bene che si facciano più film con donne protagoniste, non subordinate agli uomini”.

Parlando della musica, oltre che del cinema, Emma Marrone tiene a precisare come per lei siano “due strade e due lavori diversi. L’arte però ci insegna che tutto può convivere in un’unica persona. Quello che imparo, con gli incontri che faccio, lo distribuisco nel cinema e nella musica. Credo di essere tante persone diverse e crescendo ho fatto pace con questa mia molteplicità. A volte vorrei essere più semplice, forse vivrei meglio. Ma uso l’arte per metterle tutte d’accordo. Sono come un condominio pieno di donne, che ogni tanto litigano, si prendono a schiaffi o un caffè sul balcone. Ho bisogno di fare cose, di scavare per trovare risposte fuori da me, non trovandole dentro. Sono iperattiva. Nella musica come nel cinema non mi sono potuta permettere delle scuole, ho imparato dall’istinto e dalla strada. Stefano Chiantini mi ha dato libertà per trasformare anche Teresa, costruirlo anche un po’ a modo mio. È stato un approccio folgorante. È una persona speciale, trattava tutti con grande rispetto ed educazione sul set. Non è scontato. Io con le brutte persone non riesco a lavorarci”.