Emma e il giaguaro nero: ecco il trailer ufficiale italiano del film

Il 22 Febbraio arriva al cinema con 01 Distribution il nuovo film degli autori di Il lupo e il leone e Mia e il leone bianco. Ecco trailer e trama di Emma e il giaguaro nero.

Con film come Il lupo e il leone e Mia e il leone bianco, capaci di incassare complessivamente oltre 60 milioni di dollari in tutto il mondo, il regista francese Gilles de Maistre e la sua sceneggiatrice Prune, che è anche sua moglie (o viceversa), hanno azzeccato una formula che non poteva non essere replicata, e non solo per ragioni commerciali. Dal 22 febbraio 01 Distribution porta nei nostri cinema il loro nuovo film, che racconta nuovamente una storia strettamente legata al mondo animale, e al rapporto tra una giovane protagonista umana e una bestia apparentemente feroce.

Si intitola Emma e il giaguaro nero, è una splendida avventura per famiglie ambientata nel cuore dell'Amazzonia, e questa è la sua trama ufficiale:

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo.

Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela e abituatasi alla vita di città, Emma scopre che il suo villaggio d'infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro. Intraprende così un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.