Elliot Page sulla cover del Time: le parole del fotografo autore dello scatto

La prima intervista a Elliot Page, dopo l'annuncio di essere transgender, la conquista il celebre magazine Time che dedica la copertina all'attore.

Lo scorso dicembre, il 34enne attore che abbiamo conosciuto in passato come Ellen Page, aveva condiviso sui social un post in cui annunciava di essere transgender, scrivendo che "i miei pronomi ora sono lui/loro e il mio nome è Elliot".

Nel raccontare quanto si sentisse fortunato a poterlo dichiarare, a essere arrivato a questo punto della sua vita, scriveva anche "non trovo le parole per esprimere quanto sia per me straordinario amare finalmente la persona che sono, tanto da assecondare la mia vera natura".

Il numero di fine marzo del magazine Time (che da quest'anno non è più settimanale ma bisettimanale) dedica la copertina a Elliot Page, intervistato per la prima volta dal coming out.

Ma, a proposito di parole, qui sotto riportiamo tradotte quelle che ha scritto il fotografo autore dello scatto della cover. Wynne Neilly ha condiviso l'immagine del Time scrivendo:

Non ho parole in questo momento per descrivere la mia immensa gratitudine per questa esperienza. Questo è l'incarico che ho sempre sognato. Sono così orgoglioso di Elliot e sono così grato ai trans adulti che rischiano tutto per far arrivare il loro momento. Probabilmente aggiungerò altre righe a questo post quando avrò la capacità di formulare più parole, ma per ora sono grato, onorato e orgoglioso di essere trans in questo momento storico. Grazie Elliot.

Wynne Neilly è un artista canadese che ha avuto un proprio percorso di gender transformation, lo ha documentato con autoscatti, registrazioni di messaggi vocali e carteggi vari per offrire un'intima visuale sotto il profilo psicologico, fisico, medico ed economico di ciò che ha attraversato nell'esplorazione della sua identità sessuale. Ha chiamato questo progetto Female to "Male" (da femmina a "maschio") sottolineando le virgolette intorno alla parola "Male" per chiarire che la sua identità è qualcosa di fluido che non può essere semplicemente definita con una parola. Neilly specifica inoltre che il suo essere trans non è un cambio di sesso, ma una continua evoluzione della sua identità.