The Odyssey, Elliot Page e altre tre star si uniscono al film di Christopher Nolan

Christopher Nolan continua a coinvolgere celebrità dell'intrattenimento per The Odyssey: Elliot Page e altre tre star si uniscono al cast.

The Odyssey ha tutti i presupposti per essere un film epico, non soltanto per la trama in sé che racconterà, ma anche per il cast coinvolto. Un elenco lunghissimo e in divenire, che di recente ha aggiunto ben quattro nomi tra cui quello di Elliot Page. In passato aveva già lavorato con Christopher Nolan in Inception e tra non molto tornerà operativo sul set dando un contributo alla sua nuova Odissea.

The Odyssey, Elliot Page e altre tre star si aggiungono al cast di Christopher Nolan

La produzione di The Odyssey dovrebbe partire a stretto giro, ma il cast continua ad accogliere a braccia aperte delle novità interessanti. Oltre ad Elliot Page, tra le new entry figurano anche Himesh Patel, Bill Irwin e Samantha Morton. Quest’ultima è l’unica che ad oggi non ha un trascorso con Christopher Nolan. Himesh Patel, ad esempio, ha recitato in Tenet, mentre Bill Irwin è apparso in Interstellar.

Negli ultimi mesi il cast di The Odyssey ha più volte stuzzicato la curiosità del pubblico poiché tutti i nomi arrivano dall’olimpo hollywoodiano: il film potrà contare sul supporto di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Benny Safdie e Charlize Theron. Di recente è stato aggiunto anche il nome di John Leguizamo. Ad oggi non è chiaro chi interpreterà chi, poiché molti dettagli del progetto sono tenuti sotto chiave ma, da quanto emerso finora, è stato descritto come una “mitica epopea d’azione”. La storia raccontata è quella di Ulisse di ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia, per cui seguirà tutto il suo viaggio di ritorno a casa dove l’attendono la moglie e il figlio in pericolo. Girato con la nuova tecnologia IMAX come precedentemente annunciato da Universal Pictures, il film dovrebbe avviare la produzione a fine febbraio e girare anche in Italia (precisamente in Sicilia) come riporta Collider, per poi approdare in sala a luglio 2026.