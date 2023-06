Elliot Page, dopo la transizione il ritorno al cinema in Close to You

News Cinema

La transizione di Elliot Page era stata gestita in corso d'opera nella serie Umbrella Academy, ma da allora l'attore, da uomo transgender, non era ancora tornato al cinema. Accadrà col dramma indipendente Close To You.

Per Elliot Page questo è un momento importante: l'autore di Umbrella Academy su Netflix aveva gestito la sua transizione in uomo transgender in corso d'opera, adattando la serie alla sua decisione, ma finora l'attore non era ancora tornato al cinema. Il passo sarà compiuto col dramma indipendente Close to You di Dominic Savage. Ma di cosa parla questa nuova storia, che riporta in sala l'interprete nominato all'Oscar per Juno? Leggi anche The Umbrella Academy 3 e la transizione di Elliot Page: Ecco come è stata gestita

Elliot Page in Close to You, suo ritorno al cinema