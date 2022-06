The Umbrella Academy 3 e la transizione di Elliot Page: Ecco come è stata gestita

News Serie TV

Lo showrunner Steve Blackman spiega in che modo ha incluso il percorso personale dell'attore all'interno della serie introducendo Viktor: "Ne sono molto orgoglioso".

La sceneggiatura della terza stagione di The Umbrella Academy, appena arrivata su Netflix, era già pronta quando Elliot Page ha chiamato lo showrunner della serie Steve Blackman per condividere con lui la notizia della sua transizione. Tuttavia, lo sceneggiatore ha ritenuto che fosse molto importante incorporare il suo percorso di vita nei nuovi episodi e si è attivato subito per rimettere mano ai copioni. Il risultato? Il coming out come transgender di Elliot Page ha coinciso con quello di Viktor Hargreeves che vediamo in questa terza stagione. Ora che i nuovi episodi sono disponibili, Blackman ha potuto spiegare l'intero processo e i dettagli di una scelta creativa che associazioni LGBTQ+ come il GLAAD Media Institute e molti fan hanno già accolto con favore.

The Umbrella Academy: Ecco come è stato introdotto Viktor

Parlando con TVLine, Blackman ha raccontato di essersi messo subito in contatto con Nick Adams, vicepresidente del GLAAD Media Institute, che a sua volta lo ha messo in contatto con lo scrittore e pugile transgender Thomas Page McBee. Insieme a quest'ultimo e allo stesso Elliot Page ha così affrontato il delicato discorso dell'identità di genere di Viktor. "Volevamo che non fosse la storia della stagione. Volevamo che fosse una storia, o una parte della storia, ma che non eclissasse le altre", ha spiegato Blackman. Lo stesso McBee, in un articolo pubblicato recentemente su Esquire, ha dichiarato che scrivere della transizione di Viktor ha presentato "un'opportunità per mostrare una transizione organica, così fondamentale per il personaggio, che poteva funzionare solo di concerto con gli archi dei degli altri personaggi, non eclissarli".

Steve Blackman e l'importanza di rendere la transizione di Viktor un elemento familiare degli Hargreeves

Secondo Blackman, altrettanto importante era mostrare la reazione dei fratelli di Viktor dopo aver appreso la notizia. Anche se ciascuno con tempi diversi, i membri della famiglia Hargreeves si mostrano del tutto solidali sin dall'inizio, cosa che lo showrunner ha ritenuto essenziale per lo svolgimento della stagione. "Volevamo raccontare una storia che fosse davvero pro-trans, autentica, sensibile e mostrare che le famiglie possono accettare le persone trans nelle loro vite, e non deve essere una cosa negativa come viene spesso descritta dai media", ha osservato. “Questo era fondamentale. Ho parlato con Elliot e Thomas per tutto il tempo e sono davvero orgoglioso di come abbiamo gestito la cosa. Ho capito che la transizione è stata introdotta in un modo che ci ha fatto sentire tutti a nostro agio", ha concluso Blackman.